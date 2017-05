Intern onderzoek Britse geheime dienst na aanslag Manchester

Dat hebben Britse regeringsfunctionarissen maandag bevestigd tegenover de BBC, nadat de Britse krant The Guardian melding maakte van het onderzoek.

Lees verder na de advertentie

MI5 was zeker drie keer gewaarschuwd voor de extremistische gedachten van Abedi voordat hij vorige week maandag zichzelf opblies. De inlichtingendienst onderzoekt hoe het kon gebeuren dat daarmee niets is gedaan. Ook komt er nog een apart rapport aan de Britse ministers.

Er zijn ongeveer 3000 personen voor wie de Britse geheime diensten bijzondere interesse hebben. Ook Abedi behoorde daar een tijdje toe. De laatste tijd was hij echter geen doel van onderzoek geweest.

Door de aanslag vorige week bij een concert van popidool Ariana Grande in de Manchester Arena, vielen 22 doden. Sinds de aanslag is de Britse politie druk bezig met het uitzoeken of Abedi alleen handelde of niet. Inmiddels zijn er in het kader van het onderzoek verschillende aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. Volgens de politie verloopt het onderzoek voorspoedig en zitten er zo'n duizend mensen op de zaak.

Lees ook: Salman Abedi, de blowende bakkersknecht die toesloeg in Manchester

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.