Instituut Nobelprijs in zware crisis door #MeToo-affaire

Een maandenlange impasse binnen de Zweedse Academie, het instituut dat jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur toekent, is gisteravond doorbroken. Maar het besluit waarmee is voor veel Zweden nogal onbevredigend. Twee vrouwen, waaronder de eerste vrouwelijke voorzitter van het gezelschap, werden genoodzaakt hun werkzaamheden voor de academie te staken. En dat na een conflict dat zijn oorsprong had in aantijgingen van seksueel wangedrag, jegens vrouwen.

Want ook dit prestigieuze culturele instituut, opererend onder het motto 'snille och smack' (talent en goede smaak), bleef niet onbesmet tijdens de hoogtijdagen van de #MeToo-beweging. Achttien vrouwen traden naar buiten met verhalen over seksueel misbruik door een man die nauw aan de Zweedse Academie was verbonden.

Grootste crisis

Er werd drie uur over vergaderd op de vaste stek van de academie, het beursgebouw in het oude centrum van Stockholm. De slotsom was dat dichter Katarina Frostenson, de partner van de man om wie alle ophef draait, haar stoel in de academie zal verlaten. Zij doet dat mits ook secretaris Sara Danius haar voorzittersfunctie af staat. Vorige week al besloten drie andere leden uit eigen initiatief hun plaats op te geven in wat inmiddels de grootste crisis ooit is in de geschiedenis van het Zweedse instituut.

"Het is de wens van de academie dat ik mijn positie als permanente secretaris neerleg", sprak Danius, een Zweedse literatuurhistoricus, toen ze donderdagavond het beursgebouw verliet.

De ontzetting is groot. In een 'com­pro­mit­te­ren­de koehandel' is 'de ene vrouw met de andere geofferd

De ontzetting is groot. In een 'compromitterende koehandel' is 'de ene vrouw met de andere geofferd', schreef academielid Per Wästberg in de krant Svenska Dagbladet. "Dit is een schandvlek die niet zomaar kan worden weggepoetst." Ook andere leden van de academie hebben verklaard nog altijd 'vol vertrouwen' in Sara Danius te hebben.

De Zweedse Academie is in 1786 opgericht door koning Gustaaf III ter bescherming en ontwikkeling van de Zweedse taal. Haar meest ruchtbare taak is de jaarlijkse toekenning van de Nobelprijs voor de literatuur. Daarnaast verdeelt het gezelschap nog een vijftigtal andere, voornamelijk binnenlandse, literatuurprijzen.

De achttien academieleden worden voor het leven gekozen, dus ontslag indienen gaat niet zomaar. Een lid kan hoogstens voor bepaalde of onbepaalde tijd op non-actief worden gesteld.

Een van de leden die vorige week is opgestapt, schreef bij zijn afscheid: "De Zweedse Academie kampt al lange tijd met ernstige problemen en zij probeert die nu met obscure overwegingen en buiten haar eigen statuten om op te lossen. Daarmee pleegt ze verraad aan de stichter en de hoogste beschermheer van de academie, om nog maar niet te spreken over haar functie als vertegenwoordiger van talent en goede smaak." Refererend aan Leonard Cohen schreef hij ter afsluiting: "I'm leaving the table, I'm out of the game."

