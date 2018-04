Inspiratie opdoen in turnwalhalla Japan

Ze hebben met Kohei Uchimura al jaren de beste turner ter wereld. En doen er in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio in 2020 alles aan om zowel bij de mannen, als bij de vrouwen turnnatie nummer één te worden. Geen wonder dat de Nederlandse talenten graag een kijkje in de keuken van het Japanse turnen nemen.

Sanne en Lieke Wevers gingen er vorig jaar heen, Bram Verhofstad was er al in 2013 en zondag vertrekt het jonge talent Tisha Volleman naar Tokio voor wedstrijden en een trainingsstage. Doel: inspiratie opdoen in het olympische Tokio.

Volleman weet niet precies wat haar te wachten staat. Verhofstad wel. Hij wilde maar één ding toen hij in 2013 zijn havodiploma had gehaald. Op reis naar Japan. Naar de plek waar zijn grote voorbeelden trainen.

Ik keek vijf uur per dag op internet naar Japans turnen. Dan neem je vanzelf dingen over. Bram Verhofstadt

Zijn coach legde de contacten met verschillende scholen, Verhofstad kocht een ticket en vertrok in zijn eentje op 18-jarige leeftijd voor drieënhalve week naar Tokio. De turner begon op het nationale trainingsinstituut en ging van daaruit langs verschillende universiteiten en sportclubs in de Japanse hoofdstad. Op instituten met namen als Nitaidai, Konami, Tookushukai en Jutendo zag hij hoe de grootheden als Uchimura trainden.

Supergroot Het viel hem vooral op dat alles 'supergroot' was. "Het nationale trainingsinstituut was een gigantisch gebouw waar allemaal sporten werden gedaan. Van basketbal tot tafeltennis tot turnen. De sporters doen daar alles. Slapen, eten, wonen. Het was een soort Papendal van Japan, maar dan supergroot", vertelt Verhofstad. Op het moment dat hij er was, werden de nationale turnkampioenschappen gehouden. De jonge turner zag daar pas echt hoe groot de vijver aan talent is. "Er liepen wel dertig jongens rond die zo in onze nationale ploeg zouden komen." Tisha Volleman vertrekt naar Tokio voor wedstrijden en een trainingsstage. © ANP Er werd relatief lang getraind. Waar de Nederlandse turners drie uur over doen, nemen ze in Japan een uur langer voor. Verstaan kon Verhofstad ze niet. De Japanners die hij tegen kwam, spraken amper Engels of durfden het niet te spreken. Een diepgaand gesprek met Uchimura zat er ook niet in, maar ze waren heel aardig en probeerden de Nederlandse turner zoveel mogelijk te betrekken bij de trainingen. Het geheim van het Japanse succes heeft Verhofstad niet ontdekt. Op uitzondering van de eindeloze talenten die zich aandienen. Zijn eigen fascinatie zit vooral in de bijzondere stijl die de Japanners hebben.