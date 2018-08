Inspectie gaat scherper letten op thuiszorg

De Consumentenbond heeft 50 inspectierapporten bekeken van thuiszorgorganisaties die in 2017 en 2018 een bezoek kregen van de IGJ. Uit die rapporten bleek dat slechts twee van de vijftig onderzochte organisaties voldeden aan alle randvoorwaarden voor goede en veilige zorg.

Geen juiste opleiding

Zo waren er medewerkers die zonder juiste opleiding verpleegkundige handelingen uitvoerden, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding. Ook onbrak geregeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van het personeel of was er geen toestemming van cliënten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals deuren op slot doen, cameratoezicht houden of het gebruikmaken van vastbindende verpleegdekens.

De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren Bart Combée

In totaal zijn er vijftien randvoorwaarden waar de inspectie naar kijkt. 24 organisaties kwamen niet verder dan een voldoende op 4 voorwaarden. 7 haalden zelfs geen enkele voldoende. Het gaat voor het grootste deel om kleine thuiszorgorganisaties met minder dan 25 cliënten.

De Consumentenbond zag dat na een verplicht verbetertraject van de IGJ meer dan de helft van de thuiszorginstellingen nog altijd niet aan alle randvoorwaarden voldeed. Er waren organisaties die zich in de tussentijd zelfs helemaal niet hadden verbeterd. “De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren,” zegt Bart Combée, de directeur van de Consumentenbond.

De thuiszorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Doordat ouderen langer thuis wonen zijn er veel nieuwe bedrijven bijgekomen. Ook zijn er andere organisatievormen in opkomst, zoals samenwerkingsverbanden van zzp’ers. Om deze nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden, gaat de inspectie dit jaar en de komende jaren meer toezicht houden.