Inspectie al in 2016 ingelicht over examenchaos in Maastricht

Toen al viel het ouders van leerlingen die hun schoolexamens nu over moeten doen op dat cijfers niet klopten en toetsen misten. Dat hebben zij gemeld bij zowel de directie van de school, de overkoepelende stichting LVO als de Onderwijsinspectie. Dat blijkt uit interne communicatie die Trouw heeft.

Toch werden vorige week de eindexamens van 354 leerlingen halsoverkop ongeldig verklaard, omdat er grote fouten aan het licht kwamen in de schoolexamens. Die schoolexamens maken leerlingen niet alleen in het laatste jaar van hun opleiding, maar ook al in het voorlaatste jaar.

Leerlingen kwamen in 2016 thuis met andere cijfers dan die in Magister stonden (het systeem waarin de voortgang van leerlingen wordt bijgehouden, red.), schrijft een groep van 21 ouders in november 2016 aan de directie van de school en van het overkoepelende LVO Maastricht. Toen ouders vervolgens een overzicht kregen van de schoolleiding stonden daar weer andere cijfers op.

Max had een 7,5 gekregen voor een vak dat hij nooit had gevolgd

Moeder Marika de Bruijn vertelt nu, anderhalf jaar later, dat haar zoon Max een 7,5 kreeg voor een vak dat hij nooit had gevolgd. Dat vak was onderdeel van het schoolexamen en waarschijnlijk is dit een van elf ‘onvolkomenheden’ die geconstateerd zijn in zijn schoolexamens.

Ouders vroegen in 2016 meermaals om een overzicht per vak, om te bekijken of hun kinderen op schema lopen. Daarbij noemden ze expliciet het PTA, het ‘programma van toetsing en afsluiting’. Dat is een ander woord voor de schoolexamens. ‘Op dit moment hebben de kinderen slechts 1 punt bij wiskunde, natuurkunde, economie en biologie’, schrijven de ouders. ‘Als we het PTA bekijken, dan zouden ze al veel meer toetsen gehad moeten hebben.’ Het geringe aantal toetsen noemen ze ‘opvallend’.

Bedankt voor de informatie, maar u moet ergens anders zijn Omdat ouders zich niet gehoord voelden, namen ze in die periode ook contact op met de onderwijs­inspecteur in de regio. In eerste instantie vanwege de enorme lesuitval, maar op 1 december ontving hij ook de brieven waarin ouders de onduidelijkheden in het PTA benoemden. De inspecteur voortgezet onderwijs bedankte voor de informatie en wees ouders op de route die ze moeten volgen: klachten horen bij de schoolleiding. Een woordvoerder van LVO erkent dat ouders zorgen hebben geuit over de schoolexamens. “Daar is toen een gesprek over geweest met ouders, de teamleider en de directeur. Toen is afgesproken dat er een plan van aanpak zou komen, een follow-up. Nu kunnen we zeggen dat dit onvoldoende is uitgevoerd.”

Geen reden tot ingrijpen De Onderwijsinspectie deed eind 2016 en begin 2017 wel onderzoek op VMBO Maastricht, maar richtte zich vooral op de hoge lesuitval en de leerachterstanden. De inspectie zag geen reden tot ingrijpen. Wel kreeg LVO, waar Eerste Kamerlid André Postema voorzitter is van het College van bestuur, de opdracht een aantal problemen op te lossen. Of de inspectie toen gekeken heeft naar de schoolexamens? Een woordvoerder laat weten: “Wat de inspectie precies ontvangen heeft aan signalen en wat er gewogen had moeten worden, maakt deel uit van een extern onderzoek.” Uit een reconstructie van het eindexamendrama die zaterdag in deze krant verschijnt, blijkt dat de problemen bij VMBO Maastricht niet op zichzelf staan. In de stad woedt al jaren een veenbrand van onvrede over het voortgezet onderwijs.

