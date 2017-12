Inreisverbod Trump toch weer onder druk

Het regionale Hof van Beroep is een van twee gerechtshoven die de derde versie van het inreisverbod tegen het licht houden. Het Hof stelt dat het verbod in stand mag blijven voor mensen die geen relatie hebben met personen of bedrijven in de VS. Zodra het Hof van Beroep in Richmond het inreisverbod heeft behandeld, zal het opnieuw worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof.

Het Supreme Court oordeelde begin deze maand dat het verbod volledig kan worden geëffectueerd. Nu het Hof van Beroep in San Francisco niet akkoord is met alle punten van het inreisverbod is het afwachten wat het beroepshof in Richmond doet en wat het Hooggerechtshof vindt van de motivatie van het Hof van Beroep. De inperking van Trumps inreisverbod zou eventueel pas ingaan als het Supreme Court meegaat in het oordeel van het beroepshof.

Het meest recente inreisverbod treft inwoners van Iran, Syrië, Tsjaad, Somalië, Libië en Jemen. Bovendien zijn mensen met de Noord-Koreaanse nationaliteit niet welkom en een aantal regeringsfunctionarissen uit Venezuela. De regering-Trump wil met de maatregel de terreurdreiging voor de VS verminderen. De betreffende landen voldoen niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen om visa te kunnen verstrekken.