Innovaties gaan luchtvaart niet van het emissieprobleem afhelpen

Wie in de luchtvaartsector het gesprek aangaat over de hoge CO2-uitstoot, hoort al snel in geuren en kleuren wat voor innovaties er in de pijplijn zitten. Denk aan biobrandstof en elektrische vliegtuigen.

Lees verder na de advertentie

Dat deze innovaties op korte termijn tot weinig CO2-reductie leiden, wordt in de luchtvaartsector een stuk minder besproken. Ook over een stop op de groei praat niemand.

Toch is dit eigenlijk de enige optie voor de luchtvaart, stelt Natuur & Milieu op basis van twee onderzoeken die de milieuorganisatie heeft laten uitvoeren. “Innoveren is goed en noodzakelijk, maar het levert op korte termijn hooguit een aantal procenten op aan CO2-reductie”, zegt directeur Marjolein Demmers. “Dat is onvoldoende om het klimaatdoel van Parijs te halen.” De luchtvaartsector heeft het nog altijd over het verminderen van de groei van de CO2-uitstoot, terwijl andere sectoren met reductie bezig zijn. Demmers: “Dat is niet uit te leggen aan burgers die voor het klimaat hun huis aan het isoleren zijn. Ook de luchtvaart moet van de overheid een doelstelling krijgen om CO2 te reduceren.”

Als er niet wordt ingegrepen, komt de CO2-uitstoot in 2050 uit op 23 megaton. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 12 megaton in 2017. Hierbij is bureau CE Delft, dat het onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu uitvoerde, uitgegaan van een historische efficiëntiewinst van 0,7 procent per jaar en niet van de voorspelde 1,5 procent waar de rekenmodellen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving van uitgaan.

Op zich is een elektrisch vliegtuig uiteindelijk wel mogelijk, maar het duurt nog lang voordat het zover is Maarten van den Berg

Innovaties Royal HaskoningDHV nam voor Natuur & Milieu de innovaties onder de loep die CO2-reductie kunnen opleveren. “Op zich is een elektrisch vliegtuig uiteindelijk wel mogelijk, maar het duurt nog lang voordat het zover is”, zegt onderzoeker Maarten van den Berg van Royal HaskoningDHV. “Op zijn vroegst in 2045 kunnen grote vliegtuigen elektrisch de lucht in. In 2030 levert dat dus nog niets op.” Van biobrandstof kan in de komende tien jaar iets meer verwacht worden, zo’n 7 procent reductie ten opzichte van de voorspelde CO2-uitstoot. Kanttekening is wel dat Van den Berg voor zijn onderzoek heeft gekeken naar wat er technisch maximaal haalbaar is. Kosten heeft hij niet meegenomen. “Als je 7 procent reductie wil via biobrandstof, dan moet je daar wel veel geld in stoppen. Er wordt nog maar weinig biobrandstof geproduceerd voor de luchtvaart, waardoor die heel duur is.” Datzelfde geldt voor synthetische brandstof, ook wel ‘power to liquid’ genoemd. In 2050 kan dit een emissiereductie van 63 procent opleveren, maar dan moet er nu wel vaart gemaakt worden, zegt Van den Berg. “Op dit moment wordt er nog geen synthetische brandstof voor de luchtvaart gemaakt.” Van versnelde vlootvernieuwing en efficiënter vliegen, waar de luchtvaart het ook vaak over heeft, valt niet veel meer te verwachten, zegt Van den Berg. “Er is al heel veel gebeurd op het gebied van brandstofverbruik en aerodynamica.” Al met al bieden alle innovaties op de korte termijn weinig soelaas, concludeert Van den Berg. “Alle kleine beetjes kunnen op lange termijn helpen, maar op korte termijn weegt het gewoon niet op tegen de verwachte groei.”

Lees ook:

De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs Nu omwonenden samen met milieuorganisaties hun pijlen richten op de luchtvaart, is een rem op de groei niet langer ondenkbaar.