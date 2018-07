Inlichtingendiensten: 'Noord-Korea liegt over zijn kernwapenarsenaal'

Pyongyang is helemaal niet van plan zijn gehele nucleaire voorraad op te geven. In plaats daarvan probeert het land het aantal wapens waarover het beschikt te verdoezelen, evenals het bestaan van geheime verrijkings- en opwekkingsfaciliteiten.

De NBC en The Washington Post berichtten dit weekeinde onafhankelijk van elkaar over deze bevindingen, op basis van gesprekken met twaalf (NBC) en vier (Washington Post) inlichtingenfunctionarissen. De Amerikaanse spionagediensten zouden in de aanloop naar de nucleaire top in Singapore hebben ontdekt dat Noord-Korea voorbereidingen trof om de wereld te misleiden.

Dat alles staat in schril contrast met de optimistische woorden die Trump sprak na de top in Singapore, waar hij op 12 juni onder grote me­diabelangstelling de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoette. Volgens de Amerikaan hadden hij en Kim een geweldige klik, en was er van Nood-Koreaanse dreiging geen sprake meer. Op een recente bijeenkomst voor zijn aanhangers sprak hij nog van het ‘enorme succes’ van de top.

Kernkoppen

Deskundigen waren al eerder sceptisch over wat nu precies bereikt is in Singapore. Het einddocument dat Trump en Kim er ondertekenden blonk vooral uit in vaagheid: een tijdpad op weg naar Noord-Koreaanse ontwapening ontbrak, evenals controlemechanismes op zo’n eventuele ontwapening. In plaats daarvan was er alleen de Noord-Koreaanse intentie tot ‘denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland’.

Dat deed de experts denken aan eerdere deals met Noord-Korea, die tot dusver keer op keer nergens toe hebben geleid. Pyongyang is berucht om zijn diplomatie van toenadering, gevolgd door vijandigheid. In de tussentijd werkte het land vooralsnog altijd door aan zijn kernraketten. Volgens schattingen van de Amerikaanse inlichtingendienst DNI zouden de Noord-Koreanen inmiddels tot wel 65 kernkoppen hebben.

In een interview met Fox zei Trump dat het ‘mogelijk’ is dat Noord-Korea zich niet aan de afspraken houdt.

John Bolton, de Nationale Veiligheidsadviseur van Trump, stelde zondag dat het nog altijd mogelijk moet zijn om het Koreaanse arsenaal binnen een jaar grotendeels te ontmantelen. Washington heeft daar al een schema voor opgesteld, dat minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo binnenkort zal voorleggen in Pyongyang. De Amerikaanse ambassadeur in de Filippijnen Sung Kim (van Koreaanse afkomst) was zondag in het Koreaanse grensdorp Panmunjom, waarschijnlijk om voorbereidingen te treffen voor Pompeo’s bezoek.

Bolton wilde zondag niet reageren op de uitgelekte inschattingen van de inlichtingendiensten. Wel zei hij dat de Amerikaanse leiding niet naïef is, en zich welbewust is van de Noord-Koreaanse geschiedenis van misleiding. “We kennen precies de risico’s dat zij de onderhandelingen gebruiken om tijd te rekken om zo hun nucleaire, chemische en biologische wapenprogramma’s en hun raketten verder te ontwikkelen.”

Trump zelf nam zondag ook een beetje gas terug. In een interview met Fox zei hij dat het ‘mogelijk’ is dat Noord-Korea zich niet aan de afspraken houdt.