Inlichtingenchef Kiev gedood, onduidelijk wie achter aanval zit

Het blijft echter onduidelijk wie officier Maksim Sjapoval wilde doden. Oekraïense media melden dat Sjapoval verantwoordelijk was voor een speciale eenheid binnen de inlichtingendienst en in die hoedanigheid een missie leidde in het oosten van Oekraïne, waar rebellen vechten tegen het regeringsleger.

Afgelopen jaar werden vaker prominenten in Oekraïne onder vuur genomen. Volgens Kiev zou het Kremlin bij al die aanslagen betrokken zijn, maar dat is tot op heden niet bewezen.

Vorige week raakte een zakenman in Kiev gewond door een explosie in zijn auto. En begin deze maand werd de Tsjetsjeen Adam Osmajev neergeschoten door een Tsjetsjeen die zich voordeed als een Franse journalist. Osmajev vocht aan de kant van het Oekraïense regeringsleger tegen de rebellen. Hij overleefde de aanslag omdat zijn vrouw de aanvaller doodschoot.

In maart werd het voormalige Russische parlementslid Denis Voronenkov in Kiev neergeschoten. Hij was uitgesproken kritisch op de Russische annexatie van de Krim. De Oekraïense president, Petro Porosjenko, noemde de aanslag destijds een ‘daad van Russisch staatsterrorisme.’

Onderzoeksjournalist Over de oorzaak van de moord op de Wit-Russische onderzoeksjournalist Pavel Sjeremet is Kiev echter veel minder uitgesproken. Hij kwam vorig jaar om het leven door een autobom terwijl hij naar zijn werk reed. Een documentaire over de moord die vorige week werd uitgezonden, suggereert dat de Oekraïense geheime dienst getuige is geweest van de bom die in de auto van Sjeremet werd geïnstalleerd. Niemand is nog aangeklaagd voor de moord.

