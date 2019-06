Inkopers Nederlandse industrie zijn niet gerust op economische groei

Nederlandse ondernemers in de industrie zijn een stuk minder positief geworden over de economische vooruitzichten. Hoewel het aantal nieuwe orders bij bedrijven flink is gestegen zijn de verwachtingen voor de toekomst gedaald naar het laagste punt in bijna zes jaar tijd, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlandse instituut van inkoopmanagers (Nevi).

Het Nevi peilt maandelijks bij inkoopmanagers van bedrijven hoe zij aankijken tegen de economische situatie. Omdat die als eerste zicht hebben op de verwachte verkopen van hun bedrijf, en daarop de eigen inkopen afstemmen, wordt de zogeheten inkoopmanagersindex gezien als een goede voorspeller van de economische ontwikkelingen.

De afgelopen maanden daalde de index gestaag, maar in mei is daar voorlopig een einde aan gekomen. Met 52,2 staat de index nipt hoger dan in april (52,0). Een stand van boven de vijftig duidt op groei, onder de vijftig is er sprake van krimp.

Vooral de deelindex voor nieuwe orders deed het opvallend beter dan in april en steeg van 50,8 naar 51,8. Die groei is volgens het Nevi volledig te danken aan extra vraag vanuit het binnenland. De vraag vanuit het buitenland zwakte juist verder af ten opzichte van een maand geleden. Maar de meevaller bij de nieuwe orders werd grotendeels weer ongedaan gemaakt door een sterke daling van de verwachte toekomstige productie onder de inkoopmanagers.

Verhoging verkoopprijzen Het Nevi meldt verder dat de werkgelegenheid in de industrie verder is toegenomen, maar dat ook hier de vaart eruit loopt. De toename kwam uit op bijna het laagste niveau in drie jaar tijd. De afzwakkende groei zorgt er eveneens voor dat de inflatie verder terugloopt. De verhoging van de verkoopprijzen kwam op het laagste punt uit in tweeënhalf jaar tijd. Ook aan de inkoopkant nemen de prijsstijgingen de laatste maanden snel af. In het Verenigd Koninkrijk is de inkoopmanagersindex weer onder het breekpunt van vijftig gedoken, zo liet onderzoeksbureau IHS Markit gisteren weten. De laatste keer dat de index krimp aangaf was in juli 2016, kort na het referendum over de brexit. Kort daarop steeg de index alweer om sindsdien altijd boven de vijftig uit te komen. De daling in het Verenigd Koninkrijk kwam onverwacht: economen rekenden gemiddeld op een stand van 52,2, het werd 49,4. Volgens de onderzoekers van Markit was er in de aanloop naar de verwachte brexit eind maart sprake van een flinke opbouw van voorraden bij bedrijven, voor het geval zij problemen met leveringen zouden krijgen bij het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Nu de daadwerkelijke brexit langer op zich laat wachten worden de voorraden weer afgebouwd, waardoor bedrijven nu minder nieuwe orders krijgen.

