ING trekt omstreden loonvoorstel topman in

"Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat'', laat president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. Om schade voor het bedrijf te voorkomen is besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering.

Lees verder na de advertentie

Gisteren zei minister Hoekstra van financiën te gaan zoeken naar wettelijke of andere maatregelen om de spraakmakende salarisverhoging van Hamers te voorkomen. ING is geen "koekjesfabriek'' maar een belangrijke financiële instelling waarvoor de belastingbetaler bovendien garant staat, benadrukt de bewindsman.

Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder Minister Hoekstra van financiën, maandag

Hoekstra zei, los van de beoogde spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, te bekijken wat kan worden ondernomen "om iets aan dit soort situaties te doen.'' Hoekstra: "Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder''.

Klavers wetsvoorstel regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van financiën. Hij wil de wet nog deze week af hebben en dan voor een spoedadvies naar de Raad van State sturen. GroenLinks ziet de uitspraken van Hoekstra als "steun in de rug voor onze spoedwet''.