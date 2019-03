ING-topman pleit opnieuw voor soepeler bonusregels

Nederland snijdt zichzelf in de vingers doordat het strengere bonusregels hanteert dan andere Europese landen. Dat zegt ING-topman Ralph Hamers in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Vanwege de beperkingen zouden financiële instellingen Nederland mijden als vestigingsplaats, net op het moment dat de brexit zorgt voor veel verplaatsingen binnen Europa.

Amsterdam wordt vaak genoemd als een van de steden die aantrekkelijk zou zijn voor financiële instellingen, naast Frankfurt, Parijs en Dublin. Maar de hoofdstad ligt niet voor de hand ‘als je gelooft dat zakenbankiers worden gemotiveerd door bonussen’, zegt Hamers tegen de Financial Times. “Amsterdam is niet de voor de hand liggende plek om in uit te breiden.”

Gevoelig onderwerp Hamers zegt zich te realiseren dat ‘beloningen een gevoelig onderwerp zijn in de Nederlandse samenleving’ en stelt dat ING ‘trots is om Nederlands te zijn’. Tegelijkertijd hekelt Hamers de strengere bonusregels die Nederland op achterstand zou zetten in Europa. “We blijven erop wijzen dat er in een Europese bankenunie sprake moet zijn van een gelijk speelveld.” Het is niet voor het eerst dat Hamers ageert tegen de Nederlandse regels omtrent bonussen. Vorig jaar probeerde ING die regels nog te omzeilen toen het de beloning van Hamers zelf fors wilde verhogen. De topman zou jaarlijks aandelen krijgen toebedeeld ter waarde van 50 procent van zijn vaste salaris. Maar omdat daar geen prestaties tegenover zouden staan, zouden de bonusregels niet voor hem gelden.

Storm van kritiek Na een storm van maatschappelijke en politieke kritiek trok ING het voorstel van de salarisverhoging terug, maar wel onder de vermelding dat de bank naar andere manieren zoekt om de beloning van Hamers verder op te krikken. Tot veel bijval voor minder strenge beloningsregels leidde de rel bepaald niet, integendeel. De voltallige Tweede Kamer verenigde zich rond de gedachte de regels verder aan te scherpen nu opnieuw was gebleken dat banken zich er feitelijk niets van aan trekken. Minister Hoekstra van financiën kondigde in navolging daarop in december een aanscherping van de regels aan. Nieuwe beloningsvoorstellen voor de top van een bank moeten voortaan eerst worden voorgelegd aan verschillende betrokkenen, zoals de ondernemingsraad of de aandeelhouders. Daarnaast mogen banken minder uitzonderingen maken op de strenge bonusregels. Volgens Hoekstra werd daar voorheen veel te makkelijk gebruik van gemaakt.

Terugvorderen De minister onderzoekt nog mogelijkheden om banken te verplichten (een deel van) het vaste salaris van bankbestuurders terug te eisen als een bank een beroep moet doen op staatssteun. Bonussen worden in dat geval al teruggevorderd. Het is echter de vraag of terugbetaling van vast salaris wel kan onder Europese regelgeving. De Raad van State komt binnenkort met een advies daarover. De plannen van Hoekstra gaan een groot deel van de Tweede Kamer nog lang niet ver genoeg. Vrijwel de voltallige oppositie kwam een maand geleden met een eigen initiatiefwetsvoorstel om de regels nog verder aan te scherpen. Zo zou de minister van financiën voortaan toestemming moeten geven voor salarisverhogingen van bestuurders van systeemrelevante banken en mogen aandelen niet langer gelden als ‘vast’ salaris. Het kabinet ziet echter weinig in het voorstel, omdat veel maatregelen indruisen tegen bestaande wetgeving en bovendien niet effectief zouden zijn.’