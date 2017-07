ING moet miljoenen betalen aan particulier

ING Bank moet bijna 2,7 miljoen euro terugbetalen aan een rijke particulier die rentederivaten had gekocht. Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het is, voor zover bekend, een van de grootste schadevergoedingen voor de verkoop van ondeugdelijke rentederivaten die een Nederlandse bank moet betalen.

In 2006 leende ING Bank 25 miljoen euro aan de klant die 40 miljoen euro aan vastgoed bezat. Hieraan werd verplicht een rentederivaat gekoppeld. Onder normale omstandigheden werkt een rentederivaat als een verzekering tegen oplopende rente. De klant betaalt een vaste rente en komt dus niet voor verrassingen te staan.

De bank ging in de fout doordat de looptijd van het derivaat veel langer was dan van de lening. De klant beschikte na het aflopen van de lening daarmee over een 'naakte' verzekering en leed hierop grote verliezen. Hij kocht het derivaat voortijdig af en krijgt deze afkoopsom nu terug. Volgens de rechter had ING Bank verzuimd om 'uitdrukkelijk' op de risico's van de verschillende looptijden te wijzen.

"Het is alsof aan iemand een autoverzekering wordt opgedrongen, zonder dat hij een auto bezit", zegt advocaat Rik Harmsen die de zaak behandelde.

De uitspraak heeft volgens hem gevolgen voor andere zaken. "Veel banken hebben rentederivaten verkocht met looptijden die langer zijn dan de leningen waar ze op zijn afgesloten. Het blijkt nu dat banken extra moeten wijzen op het grote risico dat dit met zich meebrengt." ING Bank is in beroep gegaan tegen de uitspraak en gaat niet in op de zaak.

Grote verliezen Banken verkochten tussen 2005 en 2008 op grote schaal rentederivaten aan kleine ondernemers (en rijke particulieren) die een lening wilden hebben. Daarmee werden gewone leningen met een vaste rente vervangen. Op zich kunnen leningen in combinatie met derivaten lagere rentelasten betekenen voor de klant. Banken hadden wel een extra prikkel om een lening samen met een derivaat te verkopen, omdat ze zo tweemaal een winstmarge konden maken. Doordat de marktrente daalde, leden de klanten vanaf 2008 grote verliezen. In verschillende rechtelijke uitspraken is vastgesteld dat klanten onvoldoende voor de risico's van rentederivaten waren gewaarschuwd door de banken en dat ze deze complexe producten slecht begrepen. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de uitvoering van deze com­pen­sa­tie­re­ge­ling en schat in dat het gaat om 18.000 klanten Om een stortvloed aan rechtszaken te voorkomen, kwamen zes banken onder druk van minister van financiën Dijsselbloem vorig jaar tot een akkoord om kleine ondernemers te compenseren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de uitvoering van deze compensatieregeling en schat in dat het gaat om 18.000 klanten die in 2014 voor 26 miljard euro aan leningen hadden. Het totaalverlies op de hieraan gekoppelde rentederivaten was op dat moment 2,7 miljard euro. De banken zoeken nu uit welke ondernemers voor de regeling in aanmerking komen. Bij marktleider Rabobank vallen mogelijk 12.000 klanten onder de regeling, bij ABN Amro 6800 en bij ING 1200.

Bevestiging Advocate Hester Bais, die veel gedupeerde partijen met rentederivaten bijstaat, noemt de uitspraak in de zaak van de rijke particulier tegen ING positief. "Het is goed dat de rechter stelt dat banken extra hadden moeten waarschuwen. Het is een bevestiging voor wat ook in de compensatieregeling voor kleine ondernemers is opgenomen. De uitspraak biedt houvast voor klanten die ook met een verschil in looptijden te maken hebben, maar buiten de compensatieregeling vallen." Ondanks de AFM-regeling worden nog veel rechtszaken verwacht. Grote klanten die als 'professioneel' worden aangemerkt komen niet voor de regeling in aanmerking. Lees ook: Meer klanten en winst voor ING

