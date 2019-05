ING kijkt terug op een mooi eerste kwartaal, maar een stijging van de winst zat er even niet in

Dat de bank zijn controle op orde moet brengen om witwassen tegen te gaan, trekt bovendien een wissel op investeringen die de bank gepland had.

ING-topman Ralph Hamers zei in een toelichting op de cijfers contact te hebben gezocht met een aantal grote aandeelhouders, na de onverwachte tik op de vingers die het ING-bestuur vorige week tijdens de aandeelhoudersvergadering kreeg. Liefst 62 procent van de aandeelhouders weigerde het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen jaar, vanwege de enorme schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie wegens jarenlang wegkijken van witwasrisico’s.

“Onze aandeelhouders geven aan teleurgesteld te zijn in onze rol als poortwachter, en de grote schikking. Tegelijkertijd ondersteunen ze wel onze strategie en daar blijven we dan ook op inzetten”, aldus Hamers.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de winst bij ING met 9 procent, naar zo’n 1,12 miljard euro. Dat ligt vooral aan de forse stijging van de kosten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Werd er destijds nog 85 miljoen euro opzijgezet voor mogelijke verliezen op leningen, in het afgelopen kwartaal was dat 207 miljoen.

Maar, zo zei risicodirecteur Steven van Rijswijk, zelfs dat is historisch gezien nog aan de lage kant. In 2018 profiteerde de bank van het vrijvallen van eerdere voorzieningen, waardoor de kosten destijds heel laag waren.

Lange weg En dan zijn er de extra uitgaven die ING moet doen om de controles op witwassen op het wettelijk vereiste niveau te krijgen. Hoeveel dat is, zei de bank niet. Wel is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. Volgens topman Hamers werken er momenteel zo’n vijfhonderd mensen aan alleen al het op orde brengen van alle bestaande dossiers van klanten. Dat zijn er nog niet genoeg; de bank is op zoek naar nieuwe mensen. In totaal werken er bij ING wereldwijd zo’n 2500 mensen aan de controle van klanten en hun transacties. Of dat er veel meer worden nu ING de teugels moet aantrekken, wilde Hamers niet zeggen. Wel gaf hij aan dat de bank veel investeert in automatische systemen om de controle effectiever te maken. Tot hogere uitgaven leidt dat volgens hem niet. “We geven hier nu absoluut voorrang aan. Dat betekent dat andere investeringen voorlopig moeten wachten.”

