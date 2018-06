ING helpt rijke Russen via Belgische tak

ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen.

In nieuwe gelekte data van de Panama Papers (in handen van de Süddeutsche Zeitung, die ze via het International Consortium of Investigative Journalists heeft gedeeld met Trouw en FD) staan zeker twee dozijn offshore-bedrijven die rekeningen aanhouden bij de Belgische tak van ING.

De eigenaren van die bedrijven zijn bijna allemaal Russen die hun geld verdienen in de olie- en gaswereld. Toezichthouder De Nederlandsche Bank waarschuwde in 2015 Nederlandse banken nog voor het hoge risico op corruptie en witwassen bij bankieren voor Russische klanten uit de energiesector.

De hulp van ING bij het offshore-bankieren voor Russen is ook opvallend omdat een maand na de publicatie van de Panama Papers in 2016 topman Rik Vandenberghe van ING België tegenover het Belgische parlement nadrukkelijk verklaarde dat ING voor particuliere klanten ‘heel duidelijk op geen enkele manier’ meewerkt met constructies in belastingparadijzen. Voor zakelijke klanten accepteert ING nog wel offshorestructuren, maar de bank zegt daarbij volledige transparantie te eisen.

Onderscheid

Dat onderscheid tussen particulier en zakelijk is echter in veel gevallen moeilijk te maken, zo blijkt uit de gelekte gegevens. Zo wordt één offshorebedrijf gebruikt om een luxejacht aan te schaffen, wat duidt op een particuliere uitgave. Bij een ander bedrijf duikt een contract op voor de handel in gas, een zakelijke transactie, maar benadrukt de eigenaar juist dat het betreffende bedrijf géén handelsonderneming is.

ING stelt dat het kantoor in Geneve onderdeel is van de zakelijke tak van de bank, maar kan volgens een woordvoerder vanwege lokale wetgeving “niets zeggen over individuele klanten of potentiële klanten en/of hun activiteiten”. De bank wil dus ook niet expliciet zeggen of de offshore vennootschappen die Trouw en FD aan de bank voorlegden zakelijke of particuliere klanten zijn.

In een reactie wijst de bank op zijn beleid voor het onderzoeken en monitoren van cliënten. “Indien van toepassing worden onze activiteiten op dit gebied geïntensiveerd, wat kan leiden tot het melden van ongebruikelijke transacties bij autoriteiten, het blokkeren van transacties of het beëindigen van de klantrelatie. Dit komt ook in de praktijk voor”, laat een woordvoerder weten. Of dat heeft geleid tot het afscheidnemen van klanten bij de Zwitserse tak, wil de bank niet zeggen.

ING is vaker betrokken bij gevallen van witwassen, fraude of corruptie. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft op dit vlak vier onderzoeken lopen naar de rol van ING. Eén daarvan betreft betalingen via ING in de corruptiezaak rond telefonieconcern Vimpelcom. Dat bedrijf heeft inmiddels geschikt voor 795 miljoen dollar. De vier zaken geven volgens een officier van justitie ‘een representatief beeld van een breed falend beleid’ van ING.