ING faalde jarenlang in het tegengaan van witwassen

Het gaat om de grootste schikking ooit van het OM. ING gaat publiekelijk door het stof voor de manier waarop het jarenlang tekort is geschoten in het voorkomen van witwassen.

Het bedrag bestaat uit een boete van 675 miljoen euro voor strafbare feiten, en nog eens 100 miljoen euro aan onterecht gekregen voordeel voor ING. Die 100 miljoen is een schatting van wat de bank had moeten uitgeven om een adequaat controlesysteem op te tuigen om witwassen tegen te gaan. ING heeft dat meer dan tien jaar nagelaten, ondanks waarschuwingen en aanwijzingen van toezichthouders DNB en ECB.

Vier zaken

Dat ING onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek was al langer bekend. Het OM noemt vier specifieke zaken waar ING ernstig tekort is geschoten, die symbool staan voor een ‘breed, falend beleid’ bij de banken. Een van die zaken betreft het Noors-Russische telecombedrijf Vimpelcom, dat via ING-rekeningen tientallen miljoenen aan smeergeld betaalde aan de dochter van de president van Oezbekistan. Vimpelcom schikte deze zaak eerder met het OM voor een bedrag van 397,5 miljoen dollar.

In een beschrijving van de zaak schets het OM een onthutsend beeld van het controlebeleid bij ING. Zo werd een automatisch systeem dat verdachte transacties moet signaleren zo afgesteld dat er maximaal drie transacties per dag gemeld konden worden. ING had namelijk te weinig mensen in dienst om verdachte transacties te controleren. Zelfs als opsporingsinstanties navraag deden naar klanten van de bank, zag ING geen aanleiding een eigen onderzoek in te stellen naar de klanten.

Banken zijn verplicht om van klanten te weten wie zij zijn, wat de aard van hun transacties is en zo te signaleren wanneer er sprake is van verdachte betalingen. ING wist in veel gevallen niet eens wie zijn klanten waren. In 2011 moest de bank van een miljoen klanten opnieuw uitzoeken wie zij eigenlijk waren. Het duurde drie jaar voordat ING deze basisinformatie over die groep klanten op orde had.