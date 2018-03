ING blijft op ramkoers met Den Haag

Politici laten weten dat de terugtrekkende beweging van ING geen reden is om af te zien van verdere maatregelen. En de bank blijft zoeken naar een manier om het loon van de topman weer ‘concurrerend’ te maken.

Na dagen van zware maatschappelijke en politieke druk maakte ING vanochtend bekend de loonsverhoging van ruim 50 procent van topman Ralph Hamers van tafel te halen. “Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat”, zegt president-commissaris Jeroen van der Veer van ING in een verklaring. ING zegt ‘de ophef te betreuren’ en een langslepende discussie te willen voorkomen die het imago van de bank verder zal schaden.

Tegelijkertijd laat Van der Veer weten dat de raad van commissarissen ‘zorgvuldig zal onderzoeken hoe we in de toekomst een duurzaam en concurrerend beloningsbeleid kunnen ontwikkelen’. De raad van commissarissen ziet dat zelfs als een ‘plicht’ omdat dit ‘in het belang van ING op lange termijn’ zou zijn. Er is dus sprake van uitstel, maar nog geen afstel.

Kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot! Laatste woord is hierover nog niet gezegd Erik Ronnes, Tweede Kamerlid CDA, op Twitter

Kloof Ook vanuit politiek Den Haag, waar de druk op ING de afgelopen dagen steeds verder werd opgevoerd, klinkt naast instemming met het besluit ook vasthoudendheid door om via wetgeving de hoge bankiersbeloningen in te perken. “Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie”, zei minister van financiën Hoekstra (CDA) vanuit Brussel. Maar voor zijn partijgenoot Erik Ronnes ‘blijft het de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen’. ‘Kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot! Laatste woord is hierover nog niet gezegd’, aldus Ronnes op Twitter. Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver benadrukt dat hij door wil gaan met zijn plan om via een wetsvoorstel te hoge beloningen in de financiële sector te beperken. “Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.”