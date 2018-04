Informatie is een wapen in de Brits-Russische twist over de zaak-Skripal

Het gaat de goede kant op met Joelia Skripal, de dochter van dubbelspion Sergej Skripal. Gisteren liet zij een verklaring uitgaan waarin ze stelt dat ze iedere dag sterker wordt. De toestand van haar vader is minder rooskleurig: die blijft ongewijzigd kritiek, maar stabiel.

Het is een snipper goed nieuws in een conflict tussen de westerse wereld en de Russen dat steeds hoger oploopt. Beide kanten proberen via strategisch gelekte nieuwsberichten de publieke opinie te beïnvloeden. Zo werd de verklaring van Joelia gistermiddag openbaar nadat de Russen een transcript van een telefoongesprek tussen Joelia en haar nicht hadden gepubliceerd.

In dat gesprek zegt Joelia dat het goed met haar gaat. Ook haar vader zou het goed gaan. "Er is niets onherstelbaars", zou Joelia hebben gezegd. Aan de echtheid van het gesprek wordt getwijfeld, vooral omdat Joelia zo optimistisch praat over hoe haar vader eraan toe is, maar ook omdat ze nogal nadrukkelijk zegt dat haar nicht van niemand een visum zal krijgen om haar te bezoeken.

Geheim laboratorium

Een van de wapens in het conflict is informatie. Probleem is dat de informatie van inlichtingendiensten niet openbaar gemaakt kan worden. Gisteren onthulde The Times dat Britse inlichtingendiensten geen enkele twijfel hebben over de Russische herkomst van het gif, omdat ze precies weten waar het is gemaakt. The Times had van een anoniem gebleven ambtenaar begrepen dat de locatie van het geheime Russisch laboratorium waar het werd geproduceerd, al langer bekend is. Het werd al in de gaten gehouden voor de zenuwgasaanval plaatsvond.

Het lijkt waarschijnlijk dat het lek naar The Times een reactie is op een persconferentie van de Russen van een dag eerder, waar de door de Britten uitgesproken zekerheid over de Russische herkomst van het gif nogmaals werd ontkend. De Russen suggereerden dat ook de Amerikanen de aanval op hun geweten kunnen hebben.

Volgens de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov, zijn de beschuldigingen aan het adres van de Russen niets meer dan een voorwendsel om diplomaten de deur te wijzen.

