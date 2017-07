Inenten van kinderen is voortaan verplicht in Italië

De nieuwe Italiaanse wet schrijft voor dat ouders moeten kunnen aantonen dat hun kind is ingeënt. Kunnen ze dat niet, dan mogen hun kinderen niet meer naar de crèche of naar school en kunnen ze een boeten van 500 tot 1000 euro oplopen.

In totaal worden tien vaccinaties verplicht. Daaronder vallen onder meer inentingen tegen de mazelen, tetanus, kinkhoest en waterpokken.

Begin dit jaar brak er een grote mazelepidemie uit in Italië. Meer dan 3300 mensen raakten besmet. Drie mensen overleden. Toch verminderde dat de weerstand tegen de wet nauwelijks. Recent gingen duizenden Italianen de straat op om te protesteren tegen de invoering ervan.

Ondergrens

De Italianen voeren al langer een verhitte discussie over vaccinaties. Net als in veel andere landen, neemt het aantal kinderen dat ingeënt wordt in Italië af. In 2017 zijn nog maar zo’n 87 procent van alle Italianen ingeënt tegen de mazelen, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een grens aanhoudt van 95 procent. Zijn er minder mensen ingeënt, dan neemt de kans op een uitbraak sterk toe.

De Italiaanse autoriteiten geven de antivaccinatielobby hier de schuld van. Tegenstanders van vaccineren zouden verkeerde informatie verspreiden over inentingen, waardoor het vertrouwen van de Italianen in vaccinaties een deuk heeft opgelopen.

Ook in de politiek wordt het debat gevoerd. Zo legde Beppe Grillo, leider van de populistische Vijf Sterrenbeweging, eerder een link tussen inentingen en mogelijke bijwerkingen, waaronder autisme. Deze uitspraak nam hij na veel kritiek terug.