Ineens zou er een valutaoorlog zijn tussen de dollar en de euro

Het was Christine Lagarde, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die voor een ‘valutaoorlog’ waarschuwde.

Ze had er reden toe. Dinsdag, en ook vandaag weer, liet de Amerikaanse minister van financiën, Steve Mnuchin zich uit over de zwakke dollar. “Goed voor de Amerikaanse economie.” Die paar zeer ongebruikelijke woorden zorgden ervoor dat de dollar nog verder daalde ten opzichte van de euro, het pond en de yen. De Amerikaanse munt staat op het laagste niveau sinds drie jaar. Het past in het beleid van president Trump: America first. Een goedkope dollar is goed voor de Amerikaanse export. Met een wereldwijd handelstekort van circa 500 miljard dollar ten nadelen van de Verenigde Staten verbetert een zwakke dollar de kans dat dit gat kleiner wordt.

Dure euro

Het wachten was op het antwoord van de president van de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag na de maandelijkse vergadering van nationale bankpresidenten. Maar Draghi bleef stoïcijns. Hij verklaarde de dure euro een gevolg van de sterk groeiende economie van de Europese Unie: "De binnenlandse vraag groeit, het aantal banen neemt sterk toe, de financiële positie van huishoudens verbetert, de winsten van bedrijven stijgen en de huizenmarkt trekt aan."

Het was alsof Draghi tegen de Amerikanen zei: “Onze economie doet het lekker beter dan die van jullie. Niks America first.” Hij had zijn omfloerste woorden nog nauwelijks uitgesproken of de euro steeg tijdens de persconferentie meteen naar $ 1,25.

Natuurlijk waren er ook zorgen over de uitspraken van Mnuchin binnen de ECB-vergadering vandaag. Het is namelijk zeer ongebruikelijk. In IMF verband hebben de ministers van financiën een paar jaar geleden in Washington afgesproken valuta’s niet omhoog of omlaag te praten. En dat nu deed Mnuchin toch. Ook al wil Draghi dit niet doen, alles wat hij erover zei had meteen effect op de koers van de euro en de dollar.

Wat de invloed daarvan is? Drgahi kon het niet zeggen. Wel hamerde hij er nog maar eens op dat de koers van een munt, in dit geval de euro toch meestal een weerspiegeling is van de kracht van de onderliggende economie.