Ineens was er een muur van water

Vroeger kon je ook rechtdoor, over de beek en omhoog Cooper Hill op. Dat eindigde na een gigantische regenbui in 2005, die Warren Brook als een vernietigend monster door Alstead liet razen. Vier mensen kwamen om.

The Flood, twee woorden die je vaak nog hoort, terloops. Dertien jaar is helemaal niet lang voor het collectieve geheugen van een stadje.

Saxton was dat jaar voorzitter-wethouder. En hij was die nacht niet thuis. "Ik belde met mijn moeder, die had uitzicht op die kruising. Ze zei: 'ik zie de onderkant van Cooper Hill compleet weg...' en toen werd de verbinding verbroken."

"De beek ging daar met een pijp onder de weg door. En de weg was steeds een beetje opgehoogd, om sneeuwruimen makkelijker te maken, dat soort dingen. Niemand zag het als een dam, maar dat werd het die ochtend wel. Het land stroomopwaarts kwam onder water te staan, de boerderij van de Fullers was een eiland.

Grote draaikolk

Aan die kant van de pijp was er zo'n grote draaikolk, iemand zei dat als je er een pickup truck aan zijn trekhaak in had kunnen laten zakken, hij niet nat was geworden. Het water kwam over de weg en erodeerde die. En wat mijn moeder zag, was het bezwijken van die dam. Daar begon wat mensen beschreven als een muur van water.

Later stond ik voor de bibliotheek. Ik zag auto's, dat waren ballen van metaal geworden, van het tuimelen en tuimelen. Het stonk, naar propaangas, septic tanks die waren weggespoeld, stookolie, ik zal het nooit vergeten.

Een groot wit rotsblok dat langs de rivier had gelegen, lag in het midden van de weg. Een man met een bulldozer vroeg of hij iets kon doen en ik zei: 'zet het maar voor de bibliotheek'.

Een foto daarvan is overal gebruikt. Elke keer als ik hem weer in een andere krant zag staan, met het bijschrift dat die rots door de stroming helemaal naar de bibliotheek was verplaatst, moest ik even grinniken. En een lachje, dat was in die tijd heel kostbaar.

Dit gebeurde allemaal in een tijd dat de overheid nog in het teken stond van dienstverlening. Nu, zeker in Alstead, en absoluut zeker in Washington, gaat het over belangenbehartiging. Iedereen vertegenwoordigt een belang, de rest kan naar de hel lopen.