Indrukwekkende zege van Bertens op Spaans gravel

Het zijn van die zekerheidjes in het tennisleven van Kiki Bertens: een partijd in Madrid tegen Anastasija Sevas­tova uit Letland. Vandaag troffen beide speelsters elkaar voor het derde jaar op rij in het prestigieuze toernooi in de Spaanse hoofdstad. In het laatste deel van het drieluik werd vandaag duidelijk dat de krachtsverhoudingen tussen Bertens en Sevastova zijn verschoven.

In 2017 ging de winst nog naar de Letse (6-3, 6-3), waarna Bertens vorig jaar de onderlinge stand gelijktrok (6-1, 6-4). Vandaag had Bertens geen enkele moeite met de 29-jarige speelster uit Liepaja, die vorig jaar de halve finale op de US Open haalde en op de wereldranglijst de dertiende positie inneemt. Binnen het uur plaatste ­Bertens zich voor de kwartfinale: 6-1, 6-2.

Het machtsvertoon van de Nederlandse was indrukwekkend. Op de overdekte baan 3 – het regende licht in Madrid – degradeerde zij Sevastova tot een radeloze, moedeloze en volstrekt kansloze figurant. Met een goedlopende service, harde en diepe slagen vanaf de achterlijn en een serie puike dropshots onderstreepte Bertens haar goede vorm op het Spaanse gravel.

Op eigen service stond de nummer zeven van de wereld slechts acht punten af, waaronder twee door dubbele fouten. In zeven van de acht opslagbeurten van Sevastova kreeg Bertens breakpoints. De Nederlandse, in de vorige ronde te sterk voor Sevastova’s landgenote Jelena Ostapenko, had dit keer geen behoefte aan hulp en advies van Raemon Sluiter. De coach beleefde een rustige middag in zijn box.

Het zelfvertrouwen dat Bertens tegen Sevastova uitstraalde moet haar vleugels voor de komende partijen geven

Frustratie Dat gold niet voor Ronald Smith, de Amerikaanse coach van Sevastova. Hij kwam in elke set de baan op om zijn pupil van adviezen te voorzien en moed in te spreken, maar dat mocht allemaal niet baten. Een huilbui van frustratie was nooit ver weg bij de Letse, die in 2013 vanwege blessureleed en motivatieproblemen stopte met tennis. Anderhalf jaar later keerde zij terug op de baan en ze steeg vorig jaar oktober naar de elfde plaats op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Vandaag had ze echter niets in te brengen tegen Bertens, die een imponerend signaal afgaf naar de concurrentie in Madrid. Zonder setverlies plaatste de 27-jarige finaliste van vorig jaar zich voor de derde keer op rij bij de laatste acht in het Caja Magica. Mocht Bertens het hoog aangeschreven vrouwentoernooi winnen, dan vindt ze haar naam op de mondiale ranglijst van komende maandag terug op de vierde plaats. Zover is het natuurlijk nog lang niet, maar het zelfvertrouwen dat Bertens tegen Sevastova uitstraalde moet haar vleugels voor de komende partijen geven. En er is al een aantal toppers uit het schema verdwenen. Van de zes hoger dan Bertens ingeschaalde speelsters hebben er al drie het veld moeten ruimen: Angelique Kerber (4), Karolina Pliskova (5) en Elena Svitolina (6). De toeschouwers in Madrid hebben de kwaliteiten van Bertens onderkend. Na de triomf op Sevastova was ze druk met het uitdelen van handtekeningen en het poseren voor selfies. Ze was vandaag niet de enige die snel klaar was. Simona Halep, straks de titelverdedigster op Roland Garros, zegevierde in 44 minuten over de arme Slowaakse Viktoria Kuzmova, die niet een game wist te maken: 6-0, 6-0.

