Indonesische president Jokowi verbindt zich aan conservatieve moslims

Jokowi, de eerste Indonesische president die niet afkomstig is uit de militaire of politieke elite, maakte zijn verrassende keuze gisteren bekend. Als hij in april herkozen wordt, krijgt Ma'ruf Amin de positie van vicepresident. De 75-jarige Amin leidt de invloedrijke Ulema-raad, die fatwa's uitvaardigt. Bovendien staat hij aan het hoofd van de adviesraad van Nahdlatul Ulama, een van de grootste islamitische organisaties ter wereld.

Lees verder na de advertentie

Jokowi's keuze is slecht gevallen bij liberale Indonesiërs, die scheiding van kerk en staat voorstaan. De president versterkt wel zijn positie bij conservatieve moslims. Die kwamen vorig jaar nog in verzet tegen de gouverneur van de hoofdstad Jakarta, bekend onder de naam Ahok. Zij zorgden ervoor dat de christelijke Ahok, een aanhanger van Jokowi, zijn post kwijtraakte. Later werd hij veroordeeld wegens blasfemie. De nationalistische politicus en voormalige generaal Prabowo Subianto wordt Jokowi's voornaamste tegenstander in de presidentsverkiezing.