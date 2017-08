Indonesië dwingt Amerikaanse mijnbouwer tot inbinden

De Grasbergmijn op Papoea is de grootste goudmijn en de derde kopermijn ter wereld. © REUTERS

Een maandenlang gevecht om de grootste goudmijn ter wereld is geëindigd in een compromis. Indonesische ministers en topman Richard Adkerson van mijnbouwer Freeport zaten gisteren netjes naast elkaar in Jakarta om het nieuws bekend te maken. Maar van remise kun je niet spreken, daarvoor moet de mijnbouwer te veel concessies doen.

Freeport Indonesia, een dochter van de Amerikaanse mijngigant Freeport-McMoRan, was in conflict geraakt met de Indonesische overheid omdat het lopende mijnbouwcontract zomaar werd gewijzigd. Eerder dit jaar dreigde Freeport met internationale arbitrage en het afblazen van grootschalige investeringen. Nu gaat Freeport toch akkoord met de eisen.

Zo brengt het z'n aandeel van 90 procent in de mijn terug naar 49 procent. Onduidelijk is nog of de overheid die aandelen krijgt, of dat lokale partijen die kunnen kopen. Minister van financiën Sri Mulyani zei dat de Indonesische overheid dankzij de onderhandelingen meer gaat verdienen aan Freeports activiteiten.

Het lopende contract wordt omgezet in een minder harde licentie. Freeport maakte zich daar kwaad over, omdat het de afgelopen decennia enorme investeringen heeft gedaan en die wil terugverdienen. Dat een onbetrouwbare overheid slecht is voor nieuwe zaken, bleek toen Freeport de geplande investeringen in een nieuwe ondergrondse mijn dreigde te staken.

Ook op dat punt geven ze nu toe: die ondergrondse mijn komt er wél. En Freeport bouwt op aandrang van de overheid ook een nieuwe smelterij. Adkerson zei gisteren dat het compromis met de overheid essentieel was voor zijn bedrijf. Hoewel de reserves van de bestaande open mijn afnemen, zit onder grond nog een groot potentieel.

Freeport Indonesia zal de komende twee decennia 20 miljard dollar investeren, zei hij, en het merendeel daarvan voor het jaar 2031. "Om onze doelen te bereiken, moeten we bereid zijn tot samenwerking en een smelter bouwen en 51 procent afstoten", zei Adkerson tijdens de persconferentie. En wat krijgt Freeport terug voor die concessies? Het contract dat in 2021 zou verlopen, wordt verlengd tot 2041.

Aan de basis van het conflict lag de protectionistische mijnbouwwet van 2009, die stelt dat lopende contracten met mijnbouwers eenzijdig kunnen worden opengebroken. In 2012 werd bovendien bepaald dat buitenlandse investeerders die een belang hebben van meer dan 49 procent, het teveel verplicht zijn te verkopen aan staatsbedrijven en private Indonesische bedrijven.

Grasberg in de provincie Papoea is niet alleen de grootste goudmijn maar ook de derde kopermijn ter wereld. Door de onenigheid met de overheid viel de productie de afgelopen maanden terug, wat minder werkgelegenheid betekende. In de omgeving van de mijn is het vaak onrustig, omdat de lokale bevolking weinig verdient aan de mijnbouw, maar wel met de milieulasten zit opgescheept.

