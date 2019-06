Indiërs krijgen groen licht voor het ontwikkelen van een omstreden kolenmijn in de Australische woestijn

Het Indiase conglomeraat Adani gaat de komende weken beginnen met de ontwikkeling van een grote, fel omstreden kolenmijn in Australië. Dat meldde het bedrijf donderdag, nadat de overheid van de Australische deelstaat Queensland het grondwaterplan van de onderneming had goedgekeurd. Milieuactivisten maken zich niet alleen zorgen over de gevolgen van de Carmichael-mijn voor de natuur, maar ook over de CO2-uitstoot die de kolen zullen veroorzaken als zij straks worden verbrand in energiecentrales.

“Reken er maar op dat wij over twee jaar onze eerste kolen exporteren”, aldus Adani-manager Lucas Dow donderdag. “Wij zijn klaar om te beginnen met het Carmichael-project en om zo de banen te creëren die deze regio hard nodig heeft.”

Nieuwe spoorlijn Het nieuwe mijnbouwgebied ligt meer dan 300 kilometer uit de kust in de outback in het noordoosten van Australië, waar onder meer een nieuwe spoorlijn zal worden aangelegd om de kolen naar een haven te vervoeren. De Indiërs investeren zo’n 1,2 miljard euro in het project, dat de Australische kolenexport kan verdubbelen en volgens het bedrijf 1500 banen zal opleveren, plus indirect nog eens 6750 arbeidsplaatsen. Mi­li­eu-ac­ti­vis­ten maken zich zorgen over het effect op de natuur in Queensland, waaronder een nu nog ongerepte woestijnoase en het wereldberoemde Groot Barrièrerif Het plan is in Australië al zeker tien jaar onderwerp van discussie. Milieu-activisten maakten zich aanvankelijk vooral zorgen over het effect op de natuur in Queensland, waaronder een nu nog ongerepte woestijnoase en het wereldberoemde Groot Barrièrerif. Maar de laatste jaren waarschuwen de activisten ook steeds luider voor de CO2-uitstoot die de verbranding van de kolen in energiecentrales zal veroorzaken en de kwalijke gevolgen die dat zal hebben voor de opwarming van de aarde. “De realiteit is dat we niet zowel kolenmijnbouw als een veilig klimaat kunnen hebben”, aldus directeur Amanda McKenzie van pressiegroep The Climate Council. “Het is het één of het ander.”

‘Historische dag’ Maar de rechtse regeringscoalitie van premier Scott Morrison, die vorige maand in verkiezingen een nieuwe termijn veroverde, presenteert het mijnbouwplan vooral als een stimulans voor de al 28 jaar groeiende Australische economie, die sterk profiteert van de honger naar grondstoffen in Azië. Mijnbouwminister Matt Canavan sprak donderdag dan ook van een ‘historische dag’. “Deze ontwikkeling is van enorm belang voor de economie van Queensland.” Deskundigen vragen zich intussen af of Adani de mijn wel rendabel kan exploiteren. Want vanwege de CO2-uitstoot staat energie-opwekking met kolencentrales zeker in Europa en Amerika zwaar onder druk. Sommige grote mijnbouwbedrijven beperken hun kolenwinning inmiddels of stappen er helemaal uit. En ook banken financieren kolenproductie niet meer zo graag. Maar Adani verzekert dat het dit project, zo nodig, zelf zal financieren. De Indiërs zien nog meer dan genoeg vraag naar steenkolen in grote delen van Azië, waar het zwarte spul nog altijd de dominante energiebron is. Bovendien heeft Adani in India zelf kolencentrales, die op zijn minst een deel van de Australische productie kunnen afnemen.

