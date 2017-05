Indiase rundvleescurry

Bereiding

Snijd de runderlappen in flinke dobbelstenen. Snijd de paprika's in de lengte doormidden, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd ze in repen. Schil de aardappelen. Snijd ze in vieren en spoel ze af onder de koude kraan. Laat ze uitlekken in een vergiet.

Pel de sjalotjes en de knoflookteentjes en hak ze grof. Schil het stukje gemberwortel en hak het grof.

Doe sjalotjes, knoflook en gember in een keukenmachine. Laat de machine even draaien en voeg dan de garam masala, suiker, cayennepeper, zout en een eetlepel olie toe. Maal er een pasta van. Snijd de vleestomaten in parten. Verhit twee eetlepels olie in een braadpan. Voeg het komijnzaad toe en roerbak heel even.

Voorkom aanbakken. Doe het rundvlees erbij en bak de dobbelstenen rondom bruin. Voeg het mengsel uit de keukenmachine toe. Schep goed om, zet het vuur lager en laat het drie minuten bakken terwijl u af en toe omschept. Doe de repen paprika en de parten tomaat erbij. Bak nog een minuut of vijf en voeg dan zes deciliter heet water toe.

Roer goed en breng het geheel aan de kook. Doe een deksel op de pan, zet het vuur laag en laat het gerecht zo anderhalf uur zachtjes sudderen.

Voeg nu de aardappelen en de yoghurt toe. Laat het gerecht nog een half uur zachtjes sudderen tot de aardappelen gaar en het vlees zacht is. Proef de saus en voeg zo nodig nog wat suiker, zout of cayennepeper toe. Hak de korianderblaadjes fijn. Doe de rundvleescurry over op een serveerschaal en strooi er tot slot de gehakte korianderblaadjes overheen.

Geef er een schaal bij met gekookte Basmatirijst of Indiaas brood (naan) met bijvoorbeeld een frisse, koude komkommersalade. Schil hiervoor een komkommer en trek er in de lengte met een kaasschaaf lange repen van. Maak een dressing van vier eetlepels yoghurt, een theelepel zout, een theelepel suiker, een eetlepel citroensap, een theelepel versgemalen zwarte peper en vier eetlepels fijngehakte muntblaadjes.

Doe dit mengsel met de repen komkommer in een grote kom, schep alles goed door elkaar en zet de salade tot vlak voor het serveren in de koelkast.