Indiase linzencurry (zonder vlees, zonder pakje)

Maandag begint de Nationale Week zonder Vlees, wist u dat? Een initiatief van foodblogger Isabel Boerdam, alias De Hippe Vegetariër, die ruim vijftig partners wist te strikken, tot Knorr, Maggi, Unox en Struik aan toe. “Ik wil mensen graag de rijkheid van de vegetarische keuken laten ontdekken, vooroordelen wegnemen en verrassen”, aldus Boerdam. “Ik wil zorgen voor impact en Nederland op mijn eigen manier echt een klein beetje in beweging brengen op weg naar duurzamere en bewustere eetkeuzes.” Hoezee!

Lees verder na de advertentie

Alleen gaat deze uitspraak niet over de Vleesloze Week, maar over de pakjeslijn die ze bedacht in opdracht van Maggi, getiteld ‘Dagje Geen Vlees’. Vlees eruit, pakjes erin? Is dat geen gevalletje ‘van de regen in de drup’? Maar volgens Boerdam zijn al die vooroordelen over E-nummers, suiker en zout achterhaald: “In feite is het Maggi-zakje niets meer dan 10 kruiden uit je kruidenkastje in de juiste verhouding in een zakje.” Maar neem het zakje voor Indiase linzencurry, het hoofdingrediënt is toch echt gewoon als vanouds: zout (51,75%). Daarna komt 26% kerriepoeder en gistextract (smaakversterker). Zelf moet je nog tien verse ingrediënten toevoegen. Maar dan kun je zout en kerrie er toch ook zelf bij doen? Al was het maar omdat je dan toch echt flink minder zout binnen krijgt dan die 2,9 gram per persoon van Maggi, in één klap de helft van de aanbevolen dagelijkse maximale hoeveelheid (6 gram). Tja, zo krijgt die wereldverbetelarij toch een beetje een bijsmaak. Vroeger waren foodbloggers bevlogen kooklustigen die graag hun lekkere recepten wilden delen, tegenwoordig zijn ze een verlengstuk van de voedingsindustrie met een verdienmodel.

Volgens mij moeten we ons niet beperken tot één dag of één week zonder vlees, maar kunnen we beter het hele jaar door minderen. Hier is vast een lekker recept.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen:

150 g basmatirijst

100 g gedroogde rode linzen

½ bloemkool (500 g)

250 g bospeentjes

1 ui

2 knoflooktenen

stukje verse gember

3 bosuitjes

250 ml kokosmelk

1 eetl lekker kerriepoeder

1 limoen

verse koriander

plantaardige olie

zout & peper uit de molen Kook de rijst in water met een snufje zout. Snipper de ui en knoflook, fruit samen in een scheut olie in een flinke braadpan of hapjespan. Rasp de gember erboven. Snij de wortel in plakjes en bak mee. Verdeel de bloemkool in zeer kleine roosjes en voeg toe. Schep de kerrie erdoor. Was de linzen en laat uitlekken in een zeef. Doe in de pan, plus de kokosmelk, 250 ml (kokend) water, zout en peper. Breng aan de kook en laat met deksel op de pan ± 15-20 minuten zachtjes sudderen tot de linzen uit elkaar gevallen zijn en de groente gaar is. Roer op het laatst de in ringetjes gesneden bosui (ja, ook het groen) erdoor. Proef op zout en peper. Bestrooi met verse koriander. Serveer met partjes limoen om over uit te knijpen en de rijst.

Tips Het Maggizakje gaat uit van een blikje gewone bruine linzen, maar daar is natuurlijk niks Indiaas aan, dus wij doen het met rode linzen. Neem goede kwaliteit kerriepoeder. Menig supermarkt verkoopt de vierkante blikjes curry madras van Jonnie Boer. Onvervalste aanrader. Kliekje? Verdunnen met bouillon en (half) pureren tot een lekkere soep.