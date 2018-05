India stookt whisky voor de engelen, met dank aan de hitte

En sinds een paar jaar wordt er ook in India zéér goede whisky gemaakt, die bovendien ook nog redelijk betaalbaar is. De beroemde whiskeyschrijver Jim Murray spotte het merk Amrut een paar jaar geleden, riep Amrut Fusion in 2010 uit tot de op twee na beste whiskey ter wereld en sindsdien weten we: een fles van deze Indian Single Malt kun je met een gerust hart kopen.

Over de Fusion later meer, want het merk heeft een mooier product, wel voor mensen met diepe zakken: de 8, 10 of 12 jaar oude Greedy Angels. Omdat het klimaat in Bangalore, waar de drank wordt gestookt, zeer wisselend is, met strenge winters en hete zomers, gaat bij het ‘rijpen’ van de drank veel whisky verloren door verdamping. Dat verdampte deel wordt poëtisch ook wel ‘angels share’ genoemd.

Een aanrader: licht rokerig, krachtig en goed drinkbaar, ondanks zijn 50 procent alcohol

In Schotland gaat zo gemiddeld twee procent per jaar in rook op. In India verdampt véél meer whisky, tussen de 11 en 16 procent per jaar. Oude whisky is er daardoor vrijwel niet: behalve dan de flessen Greedy Angels, die voor angstaanjagende bedragen over de toonbank gaan (350 euro voor de 8 jaar oude, 600-1000 euro voor die van jaar en 1500 euro voor 12 jaar oude).

De betaalbare variant van het merk is de Fusion, in Nederland te koop voor ongeveer 45 euro. In die whisky worden Schotse en Indiase gerst gebruikt, vandaar de naam. Een aanrader: licht rokerig, krachtig en goed drinkbaar, ondanks zijn 50 procent alcohol. Al mag er gerust een drupje water bij.