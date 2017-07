India, Japan en de VS houden grote marineoefening om China af te schrikken

Amerika, India en Japan zijn begonnen aan een grote, gezamenlijke marineoefening in de Golf van Bengalen, ten zuidoosten van India. De zogeheten Malabar-oefening wordt jaarlijks gehouden, maar die van dit jaar is de omvangrijkste van de afgelopen twee decennia. Ook doen voor het eerst vliegdekschepen van alle drie de landen mee. Ze willen zo een signaal afgeven dat zij zich zullen verweren tegen Chinese expansiedrift in de regio.

De oefening komt op een moment dat de spanning tussen China en India oploopt. De Chinese ambassade in New Delhi gaf haar burgers zondag zelfs het ongebruikelijke advies dat ze extra oplettend moeten zijn als ze naar India reizen.

De Golf van Bengalen ligt zeer strategisch omdat er een belangrijke scheep­vaart­rou­te doorheen loopt

De twee opkomende Aziatische machten, die beide kernwapens bezitten, liggen al weken in de clinch over een omstreden grensgebied in de Himalaya. De Indiase regering ergert zich bovendien aan de groeiende Chinese invloed in omringende landen en aan Chinese onderzeeërs en andere marineschepen die steeds vaker opduiken in de Indische Oceaan. Van oudsher rekent New Delhi de Indische Oceaan tot zijn invloedssfeer. De drie marines oefenen deze week dan ook, niet toevallig, in het opsporen en uitschakelen van vijandelijke duikboten.

De Golf van Bengalen, waarin nu wordt gemanoeuvreerd, ligt zeer strategisch, omdat er een belangrijke scheepvaartroute doorheen loopt. Een groot deel van de Chinese export gaat via de nauwe Straat van Malakka en de Golf van Bengalen naar Europa.

Delhi kondigde vorige maand aan dat het permanent schepen gaat inzetten om bewegingen in de Straat van Malakka in de gaten te houden. En de Verenigde Staten stemden vorige maand in met de levering aan India van geavanceerde surveillance-drones, die kunnen worden ingezet boven de zeeëngte. India beschikt met de Andamanen en Nicobaren over twee strategisch gelegen eilandengroepen die als uitvalsbases kunnen dienen voor lucht- en marinepatrouilles in de Straat van Malakka.

Australië In de aanloop naar de oefening had Australië aangegeven dat het ook wilde meedoen. Maar dat schijnt door de Indiërs te zijn afgewezen, uit vrees de tegenstelling met Peking onnodig nog verder op de spits te drijven. China en India zijn oude rivalen. De twee landen vochten in ruim een halve eeuw drie keer een klein grensconflict uit. India is zeer beducht voor Chinese pogingen om een sino-centrisch Azië te creëren. Tot ergernis van China doen de Indiërs om die reden ook niet mee aan het grote 'One Belt, One Road'-project, waarmee Peking nieuwe handelsroutes door de regio aanlegt. In de hoop zich de Chinezen van het lijf te houden, zoekt Delhi de laatste tijd steeds meer toenadering tot de VS. Lees ook: Australië is bezorgd over de lange arm van China Lees ook: China's geld verdringt VS in Pakistan

