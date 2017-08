India is in de ban van mysterieuze ‘haardieven’

“Ik raakte buiten bewustzijn door een sterke lichtflits”, vertelde huisvrouw Sunita Devi aan de Britse omroep BBC. “Toen ik bijkwam, ontdekte ik dat mijn haar was afgeknipt.”

De incidenten doen zich voor in verschillende delen van het land en het signalement van de geheimzinnige haarknippers verschilt nogal. Sommigen vrouwen melden dat ze een zwarte kat zagen. Anderen hebben het over een spook of een vrouw in boerka. Huisvrouw Devi zag een oudere man ‘in fel gekleurde kleren.”

Forensisch experts bekijken het haar van een slachtoffer. © EPA

Experts vermoeden dat het gaat om massahysterie en wijzen op eerdere wijdverbreide waanvoorstellingen. Zo waren miljoenen Indiërs al eens in de greep van heiligenbeelden van de god Ganesha die melk dronken. En in 2001 meenden honderden inwoners van Delhi dat ze waren aangevallen door een aap-man.

De haarknipperij veroorzaakt behoorlijk wat angst en paranoia, en heeft volgens Indiase media al zeker één dode veroorzaakt. In een dorpje ten zuidoosten van Delhi sloegen mannen woensdagochtend een verwarde oude vrouw dood, omdat ze haar aanzagen voor een haardief. “Ze noemden haar een heks”, vertelde haar zoon aan The Times of India. “Ze overleed onderweg naar het ziekenhuis.”

