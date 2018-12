India in de ban van miljardairshuwelijk met optreden van Beyoncé

Dat is tenminste wat de Indiase Isha Ambani kreeg. De 27-jarige Ambani en haar bruidegom Anand Piramal, zoon van een andere Indiase miljardair, hielden zondag in de stad Udaipur hun sangeet, een avond vol muziek en dans die traditioneel voorafgaat aan een Indiaas huwelijk.

De outfit van Beyoncé, die aan traditionele kledij deed denken, kreeg de nodige kritiek

De twee verloofden huurden voor dat vrijgezellenfeest tientallen vliegtuigen om beroemdheden in te vliegen, onder wie Hillary Clinton, BP-topman Bob Dudley, de legendarische Indiase cricketvedette Sachin Tendulkar en veel Bollywoodsterren. En Beyoncé trad dus op.

Isha Ambani, de aanstaande bruid, serveert op de sangeet, een avond vol muziek en dans die traditioneel voorafgaat aan een Indiaas huwelijk. © AFP

De Amerikaanse r&b-zangeres trok voor de gelegenheid een sexy glitter-outfit van Indiase ontwerpers aan, die deed denken aan traditionele Indiase kledij. Dat kwam haar op sociale media op het verwijt van ‘culturele toeëigening’ te staan. En ook de extravagantie van de trouwerij schoot sommigen in het verkeerde keelgat. Want het is al het derde glamourhuwelijk in korte tijd in India. Volgens critici zouden de rijken het wel iets ingetogener mogen houden in een land waar nog altijd honderden miljoenen in armoede leven.

Vermogen van 41 miljard euro De 61-jarige zakenmagnaat Mukesh Ambani, vader van de bruid, is de baas van Reliance Industries, een enorm conglomeraat dat actief is in onder meer olie en gas, telecom, media en detailhandel. Zijn persoonlijke vermogen wordt door het blad Forbes geschat op ruim 41 miljard euro. Woensdag trouwen zijn dochter Isha en Anand in zijn huis in Mumbai. Dat huis telt 27 verdiepingen, drie helikopterlandingsplaatsen en 600 personeelsleden, en is een van de duurste woningen ter wereld. Volgens lokale berichten zou alleen Buckingham Palace nog meer waard zijn. Indiase media volgen alle ontwikkelingen rond de trouwpartij op de voet. Volgens persbureau Bloomberg kost de hele uitspatting, die in totaal een week duurt, naar schatting 88 miljoen euro.

