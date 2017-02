India gefrustreerd over sportief falen

Wat er mis is met de sport in India? "Alles, echt alles", zegt Jude Felix, voormalig aanvoerder van het Indiase nationale hockey-elftal. "Het hele systeem deugt niet. De enige sport waarin wij uitblinken is cricket."



De 52-jarige oud-topsporter staat in de ochtendschemering aan de rand van een zanderig trainingsveld in de Indiase stad Bangalore. Als een groepje jonge spelers tijdens de warming-up voorbij komt rennen, roepen ze in koor: "Goedemorgen trainer!"



Het oefenveld ligt bij een weeshuis. Jude Felix Sebastian, zoals de volledige naam van de ex-aanvoerder luidt, heeft er een hockey-academie opgezet voor de wezen en voor kinderen uit arme families in de omgeving. "Zie je die knul daar?", roept hij, wijzend naar een rennende slungel in een zwart fleecejack. "Ongelooflijk getalenteerd. Maar zonder deze academie was dat talent nooit tot uiting gekomen."



De ongezouten kritiek van de voormalige aanvoerder van het nationale hockeyteam raakt een gevoelige snaar in India, want het land beschikt over een bevolking van 1,2 miljard mensen, een snelgroeiende economie en een steeds grotere stedelijke middenklasse. Maar terwijl rivaliserende landen op sportief gebied aan de weg timmeren, blijft India achter.



Op de laatste Olympische Spelen behaalde China zeventig medailles en Rusland 55, India sleepte er slechts twee in de wacht: zilver en brons. "Een schande", zegt Jude, terwijl hij naar de kant van het veld loopt om uit een thermoskan koffie in te schenken. De zon komt op achter een bomenrij. Een paar meisjes in rode outfit oefenen in het benutten van doelkansen. Jude: "Het is helemaal mis met de sport in dit land".



Tekst loopt door onder afbeelding.

Onnodige afleiding

Dat India zo weinig succes boekt, leidt hier tot veel debat. Waarom doen de sporters het zo slecht? Lichaamsbouw of genetische aanleg lijkt geen verklaring te bieden, want India heeft een zeer diverse bevolking, met mensen in allerlei soorten en maten. Ook armoede en gebrek aan infrastructuur zijn geen afdoende uitleg, want landen als Kenia en Jamaica winnen, ondanks een veel kleinere bevolking, wel medailles.



Een deel van de verklaring schuilt volgens experts in de cultuur. Want veel ouders in de groeiende Indiase middenklasse willen vooral dat kinderen hun best doen op school, om op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Sport wordt daarbij gezien als onnodige afleiding. "Sport heeft in India heel lang niet hoog op de agenda gestaan", zegt Roelant Oltmans, de Nederlandse bondscoach van het Indiase nationale hockey-elftal. "Dat is pas de laatste jaren aan het veranderen."



Nog belangrijker is waarschijnlijk dat de sport in India lijdt onder dezelfde problemen waar ook de rest van de samenleving onder zucht: wanbestuur, bureaucratie en corruptie. Geld blijft vaak aan de strijkstok hangen of gaat op aan grootse, maar nutteloze plannen. Door vriendjespolitiek zitten de verkeerde mensen in teams en besturen. En sporters worstelen met nodeloos ingewikkelde procedures.



"Dat we hier toch nog sporters hebben die goed presteren, is puur het resultaat van individuele briljantie", zegt sport-onderzoeker Boria Majumdar, die onder meer verbonden is aan de University of Central Lancashire. "Kampioenen komen er niet dankzij, maar ondanks het systeem."

Dat we hier toch nog sporters hebben die goed presteren, is puur het resultaat van individuele briljantie Boria Majumdar, sport-onderzoeker

Cricket populairst, voetbalaanhang groeit Cricket is de populairste sport in India, maar voetbal groeit snel. Ook het buitenlandse voetbal wordt enthousiast gevolgd, vooral de Britse Premier League.



“Ze zijn allemaal fan van Chelsea, Manchester United en Arsenal”, zegt Nederlander Roelant Oltmans, de bondscoach van het Indiase nationale hockeyteam.



Om het voetbal verder te professionaliseren, heeft de Indiase bond in 2013 samen met een Amerikaans-Indiase joint-venture een nieuwe competitie opgezet, de Indian Super League. Maar volgens Oltmans is het spel nog niet al te best. “Het is het niveau van de tweede klasse zaterdagamateurs in Nederland, zeg ik altijd gekscherend.”



De Indiase voetbalbestuurders hebben grote ambities, maar volgens Oltmans doen ze er goed aan hun verwachtingen te temperen.



“Als je nu nummer 129 bent in de Fifa-wereldranglijst, dan kun je nog zoveel investeren, maar dan mag je niet verwachten dat je over een paar jaar op plaats vijf staat. Zo werkt dat niet.”

Als de training op de hockey-academie erop zit, rennen de kinderen naar de rand van het veld, waar ze een metalen kommetje met kikkererwten krijgen. Ze moeten zich haasten om op tijd op school te zijn.



Jude Felix loopt met een medewerker naar een kantoortje, om te ontbijten. Kauwend op zijn eten vertelt hij even later dat het Indiase hockey de laatste tijd weer wat in de lift zit, mede dankzij de Nederlandse bondscoach.



"Maar hij blijft hier nog hooguit een paar jaar. Wat gebeurt er daarna?" Echte, duurzame verbetering zal langer op zich laten wachten, voorspelt de oud-vedette. "Dat maak ik in mijn leven niet meer mee."