IND wil dat sommige migranten opnieuw inburgeren

Door deze aanscherping moeten mensen die succesvol een staatsexamen deden, de cursussen ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ en ‘Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ ook halen.

Lees verder na de advertentie

Sinds eind juni krijgt het UAF, de stichting die in Nederland studerende vluchtelingen begeleidt, meldingen van migranten met een tijdelijke verblijfsvergunning die extra toetsen moeten doen, om een permanente vergunning te krijgen. “We krijgen één a twee meldingen per week”, zegt een woordvoerder. Het gaat om migranten die waren ingeburgerd door middel van een staatsexamen. “Sommigen voelen zich hierdoor tweederangsburger.”

Als mensen hier langer willen blijven, dan worden de eisen zwaarder. En dan moet je opnieuw inburgeren. Woordvoerder stichting UAF

Nieuwkomers kunnen twee toetsen doen. Voor het inburgeringsdiploma moeten migranten onder meer het meest basale taalniveau bereiken. Het staatsexamen is vereist om te studeren aan een hbo of universiteit. Tot 2015 had iemand die het staatsexamen volbracht had, volledig aan zijn inburgeringsplicht voldaan. Sinds 2015 kwamen daar ook de twee extra maatschappelijke toetsen bij.

'Vrij eenvoudig' De twee cursussen kosten 40- en 100 euro en zijn vrij eenvoudig, zegt de UAF-woordvoerder. Toch kan het mensen in problemen brengen, omdat ze niet langer een opleidingsbudget hebben bij onderwijsinstantie Duo. Ook voor naturalisatie zijn de nieuwe toetsen een verplichte aanvulling op de inburgering. Wie de toetsen niet op tijd haalt, moet opnieuw een naturalisatie aanvragen en betalen. Het Nederlanderschap verkrijgen kost tussen de 600 en 1100 euro. Volgens de IND waren migranten al sinds 2015 verplicht de extra toetsen te doen, dus al voordat het UAF deze zomer klachten binnenkreeg. Waarom er dan niet eerder meldingen binnen kwamen, kan een woordvoerster niet zeggen. De IND vindt het redelijk om aan mensen die langdurig in Nederland willen blijven te vragen ‘extra in het land te investeren, meer dan alleen het spreken van de taal’. Dat het vaak gaat om mensen die al jarenlang in Nederland wonen en werken, die bovendien dachten dat zij al volledig ingeburgerd waren, vindt zij geen bezwaar. “Als mensen hier langer willen blijven, dan worden de eisen zwaarder. En dan moet je opnieuw inburgeren.” Als mensen de toetsen niet halen, moeten zij opnieuw een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Die is vaak verbonden aan studie of werk. Wie daar geen recht op heeft of de toets meermaals niet haalt, moet Nederland verlaten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.