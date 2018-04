Incidentenbestrijders bestrijden ook de gevolgen van een incident

Dat figureerde afgelopen vrijdag in een artikel over zelfmoord op het spoor. Het incident is al gebeurd, aldus de lezer, je kunt het dus niet meer bestrijden; het enige wat nog rest is opruimen.

'Incident(en)bestrijding is een betrekkelijk jonge samenstelling met incident in de betekenis storend voorval of onvoorziene gebeurtenis. Daarmee kan een breed scala aan gebeurtenissen worden aangeduid, variërend van een handgemeen (vechtincident), via een aanslag (schiet- en steekincident) tot een complete veldslag (grensincident).

Door zulke ernstige voorvallen neutraal en een tikje vaag als incidenten te typeren, worden die meteen gebagatelliseerd. Het woord incident heeft dan ook duidelijk eufemistische trekjes.