Inburgering Eritreeërs vereist extra aandacht

Eritreeërs zijn een aparte groep die specifieke aandacht nodig heeft van Nederlandse instanties, zegt het SCP. De wereld die ze kennen is zo anders dan die in Nederland en ze hebben zo veel meegemaakt op hun vlucht, dat ze moeite hebben om aansluiting te vinden. Dat leidt tot verwarring; instanties vinden de groep bijvoorbeeld weerbarstig en passief, terwijl de Eritreeërs niet snappen hoe het Nederlandse systeem werkt.

Ondersteuning

Ze vinden het daarnaast moeilijk om zelf een taalschool te kiezen voor hun inburgeringstraject. Ze hebben meer ondersteuning nodig en taalscholen maken daar soms misbruik van door hen contracten te laten tekenen die hen dwingen voor lange periodes taallessen bij dezelfde school af te nemen.

Ze maken zich zorgen dat ze hun inburgeringsdiploma’s niet op tijd halen en willen graag aan het werk, merkt het SCP. Maar ze zijn verbaasd dat ze voor beroepen als meubelmaker, lasser of bakker – de beroepen die ze kennen en waar een deel werkervaring in heeft – diploma’s nodig hebben. Eritreeërs met een diploma merken dat die in Nederland niet op hetzelfde niveau worden gewaardeerd.

Na Syriërs zijn Eritreeërs de grootste groep mensen die asiel aanvragen. Tussen 2014 en de eerste helft van 2017 werd tussen de 10 en 15 procent van de asielaanvragen door Eritreeërs gedaan. Dat waren in totaal ongeveer 17.000 personen. Bijna alle eerste asielaan­vragen van Eritreeërs worden toegekend. Een groot deel van de Eritreeërs is als ­alleenstaande naar Nederland ­gekomen, maar de laatste jaren neemt het aandeel nareizigers toe.