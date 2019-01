In Zwolle ontploft een 'energiebom' na winst op Feyenoord

Voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer een blad met plastic glazen bier naar de kleedkamer van PEC Zwolle gedragen. De zege op Feyenoord (3-1) zorgt voor een uitgelaten stemming en spelers maken onderling grappen over de gedenkwaardige start van het voetbaljaar 2019. Zo vraagt Clinton Leemans aan zijn lachende ploeggenoten hoeveel punten een overwinning eigenlijk waard is.

De blijdschap, de opluchting en ook een beetje de verwondering in het Zwolse kamp is begrijpelijk. In het jaar 2018 werd er in eigen huis slechts vier keer gewonnen en trok er een orkaan van negativiteit door het stadion aan het Stadionplein. Er werd zelfs verloren van Feyenoord, dat in de vier seizoenen daarvoor altijd met lege handen uit Zwolle was vertrokken. Die misstap werd zaterdagavond rechtgezet.

Dus was het feest in Zwolle, waar eindelijk weer eens een positief briesje door het stadion waaide. Op de klanken van 'Dans je de hele dag met mij' vierden de supporters de fantastische hervatting van het tot dusver dramatisch verlopen seizoen met de zestiende plaats als gevolg. En natuurlijk was er ook een ode aan de nieuwe trainer Jaap Stam. Misschien niet zo origineel, maar wel uit het hart gegrepen: 'Japie, Japie, Japie, Japio, Japio, Japiooo'.

We zijn hier met z'n allen om stappen te maken. Dat geldt ook voor mij Jaap Stam

In het trainingskamp in Spanje trof Stam, de opvolger van de in december ontslagen John van 't Schip, een spelersgroep zonder een greintje vertrouwen. In een aantal gesprekken kwam naar voren dat de spelers behoefte hadden aan duidelijkheid en vastigheid. Er werd een streep gezet onder het voorbije jaar en Stam merkte dat de spelers gemotiveerd waren om een nieuwe start te maken.

"De winterstop kwam op het juiste moment", zegt aanvoerder Bram van Polen, zaterdag de maker van het eerste Zwolse doelpunt. "Er waren jongens die zelfs niet graag meer thuis speelden, er was geen vertrouwen, soms deden we maar wat." De komst van Stam was precies wat de club nodig had, aldus Van Polen die de nieuwe oefenmeester omschrijft met de typeringen 'duidelijk, direct, streng, rechtvaardig, sociaal, goudeerlijk en intelligent'. "Ik houd wel van zulke mensen."

Niets ontzienend Van Polen maakte Stam ook al mee toen de oud-verdediger van onder meer Ajax, Manchester United en AC Milan van 2010 tot 2013 assistent-trainer was bij PEC Zwolle. Veel verschil met destijds is er in de ogen van Van Polen niet, al staat Stam nu wel meer boven dan tussen de groep. "En hij heeft gelukkig nog niet meegedaan met de trainingen. Dat deed hij toen wel en toen moest je vaak springen." Als voetballer had Stam het imago van een niets ontziende verdediger. Als trainer is hij een sociale, begripvolle man die door zijn status respect afdwingt, maar die zijn spelers in bijna alles betrekt. "Het gaat ook niet om mij", zegt Stam na zijn succesvolle debuut als trainer in de eredivisie. “We zijn hier met z'n allen om stappen te maken. Dat geldt ook voor mij, uiteindelijk wil ik ook dat ik een keer naar een absolute topclub kan." Hoe de mensen over hem denken interesseert hem geen moer, zegt Stam. De geboren Kampenaar is in Zwolle omdat die club hem aan het hart gaat en hij is blij met de euforie na de zege op Feyenoord. Hij weet echter ook dat in de voetballerij alles snel anders kan zijn. "Dit is als die ene zwaluw, maar wel een mooie. Maar wij lopen ook wel een keer tegen een zeperd aan, daar wil ik de spelers voor waarschuwen." Vooralsnog heeft Stam in Zwolle een 'energiebom' (copyright Van Polen) laten ontploffen die de club, de spelers en de supporters hard nodig hadden. Hij heeft het team tactische handvatten aangereikt en probeert de spelers zoveel mogelijk te stimuleren en te motiveren. Het elftal dat zaterdagavond het armetierige Feyenoord versloeg, bezat volgens Stam de juiste combinatie van spelers: met voetballend vermogen, loopvermogen, mentaliteit en creativiteit. "Ze voerden precies uit wat wij van ze verlangden."