In Zwitserland begint de zomer met de Böögg op de brandstapel

Van een sneeuwman.

Die sneeuwman heet Böögg.

Sommigen denken dat van die naam het Engelse 'bogeyman' is afgeleid, een kinderschrik in de gedaante van een griezelfiguur. Meestal verbergt-ie zich onder bedden. De bogeyman is onze boeman.

Maar nu de Böögg, die ik pas leerde kennen toen ik gisteren een grote foto zag op de voorpagina van de Neue Zür-cher Zeitung: een uiteenspattende kolom van vuur. Eronder stond: Böögg voorspelt matige zomer.

Wat was hier gaande?

De NZZ gaf zelf het antwoord: 'De volksmond zegt: hoe sneller het hoofd van de Böögg explodeert, des te mooier wordt de zomer. Met een tijd van iets meer dan twintig minuten zijn de voortekenen dit jaar niet zo goed.'

Ik begreep natuurlijk dat we hier met een stokoude traditie te maken hebben en dan veer ik op; ik wil er meer van weten. Wie is die sneeuwman? En hebben we in Zwitserland van doen met een verlate vorm van carnaval - immers ook een soort winterafscheid?

Ja, het verbranden van de sneeuwman, om precies 18:00 uur op de Sechseläutenplatz in Zürich, leidt de lente in en dit gebruik gaat terug naar de late Middeleeuwen, naar 1525, toen de eerste verbranding werd beschreven.

De vorm van de Böögg is ook vastgelegd: hij meet 3,40 meter, weegt 80 kilo en heeft een hoofdomvang van 1.80 meter. Hij is gevuld met houtwol. Zijn hoofd zit vol vuurwerk.

De Böögg is bevestigd aan een stok die boven een conisch gevormde houtstapel uitsteekt, midden op dat plein. Als het vuur in de houtstapel ontstoken wordt, galopperen de gilden er te paard omheen.

Uiteindelijk vat ook de Böögg vlam, het vuur kruipt langs zijn lijf omhoog en bereikt zijn hoofd, dat aan het einde uiteenspat. Dat moment is vastgelegd op de voorpagina van NZZ.

Ik moest bij het lezen een beetje denken aan boer Knillis in Oeteldonk, die bij aanvang van het carnaval op het plein op zijn sokkel wordt gehesen en aan het eind wordt weggetakeld. Maar bij hem gaat de vlam er niet in.

Er is in Zürich ook een officiële Böögg-bouwer, een man die dit werk vijftig jaar achtereen verrichtte, maar zijn taak in 2015 overdroeg aan een jonge opvolger. Wie iets weet van Zwitserse precisie en ambachtelijkheid die begrijpt dat zo'n sneeuwman een fraai gevormde creatuur is: drie blauwe knopen van kraag naar ceintuur, een pijp met rookkringel. een hoed, een takkenbezem.

Zwitserland is een land van tradities en gebruiken, luidt een zin uit het reisgidsenproza, en somt dan de Chalandamarz (bellenoptocht) op in Engadin, de door fluiten en trommelen begeleide Vignolage in Sierre, de zingende kinderen tijdens het Feuillu in Cartigny of de rondrit 'omhoog' in Beromünster. En dan sla ik nog de Eierläset over, een soort race met het vangen met eieren. Allemaal markeringen die aan de winter een einde moeten maken, een winter die er niet zelden wit is en kouder dan in de lage landen. Daar liggen ze intussen op een handdoek.