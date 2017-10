In Zweden stijgen de lonen wél

Hij vertelt het alsof het niets is. "Bij ons stijgen de lonen al jaren harder dan de inflatie. En bijna net zo hard als de economie groeit." Als vakbondsman Samuel Engblom verhaalt over het Zweedse succes, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek net gemeld dat er in Nederland weer geen forse loonstijging is geweest.

Ja, de Nederlandse lonen stegen het afgelopen kwartaal met 1,5 procent. Maar in dezelfde periode werden boodschappen 1,4 procent duurder. Hoe anders is het in Zweden, waar de lonen al acht jaar op rij harder stijgen dan de consumentenprijzen. Afgelopen maand nog kreeg de gemiddelde Zweed er 2,6 procent loon bij, terwijl zijn boodschappen 1,8 procent duurder werden.

Alleen een vakbond die over veel macht beschikt, kan zulke resultaten boeken, roepen Nederlandse economen. Engblom, directeur sociaal beleid bij de grootste Zweedse vakbondskoepel, bevestigt dat. In Zweden is zeven op de tien werknemers lid van een vakbond, in Nederland is dat 18 procent. Dat hoge ledenaantal zorgt niet alleen voor forse loonsverhogingen, maar ook voor meer vaste contracten, zegt hij.

"Zzp'ers bieden we andere verzekeringen aan, zoals een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verder adviseren we ze welke tarieven te hanteren. Werknemers kunnen bij ons terecht voor tips over loononderhandelingen of arbeidsovereenkomsten bij een nieuwe baan. Ook studenten werven we. Die kunnen gratis lid worden en tegen een lager tarief gebruikmaken van onze diensten."

"Niet door leden te vertellen dat je voor ze opkomt. Biedt ze iets aan waar ze direct voordeel aan hebben. Wij doen dat met aanvullende verzekeringen. Verlies je in Zweden je baan, dan kun je terugvallen op een publieke werkloosheidsverzekering. Raak je werkloos, dan krijg je tachtig procent van je inkomen uitbetaald. Omdat deze publieke verzekering een inkomensplafond hanteert, krijgen veel hoger opgeleiden vaak minder uitbetaald. Dat gat dichten we met een extra verzekering die ze bij ons kunnen afsluiten.

"Zeker. Er is in Zweden niet veel verschil tussen zzp'ers en vaste werknemers. Zelfstandigen zijn minder vaak lid van een bond dan vaste krachten, omdat we ze minder kunnen bieden. Ze vallen niet onder een cao, dus onderhandelen met werkgevers gaat niet. Dat proberen we goed te maken met diensten die we voor hen ontwikkelen. Momenteel zijn er zo'n 60.000 lid van de vakbond. Zonder dat aantal waren we minder machtig."

"Zzp'ers hebben dezelfde sociale zekerheden als vaste krachten. Het is voor werkgevers onmogelijk om kosten te besparen door met zzp'ers te werken. Daardoor is de explosieve groei van het aantal zzp'ers dat je in sommige Europese landen ziet in Zweden uitgebleven."

Hoe kreeg de vakbond dat voor elkaar?

"Het is in Zweden een overheidsrichtlijn om alle spelers op de arbeidsmarkt even goed te beschermen. Komen er nieuwe platforms als Uber, dan moeten ook zij zich daaraan houden. We maken daar als vakbond afspraken over in de cao."

Nederlandse bonden lijken wat wars van nieuwe ontwikkelingen. Zzp'ers, flexibele contracten, online platforms. Ze gaan er fel tegenin.

"Ook wij hebben liever een vast dan flexibel contract. Maar het is onnatuurlijk om nieuwe ontwikkelingen te verbieden. Een verbod leidt tot nieuwe problemen, want de arbeidsmarkt blijft veranderen. Daarom reguleren wij die ontwikkelingen liever. 25 jaar geleden zorgden we er met cao-afspraken voor dat uitzendbureaus hun werknemers betaalden wat ze betaald moesten krijgen. En ja, die afspraken zijn makkelijker te maken als je veel leden hebt."