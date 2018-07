In Zuid-Syrië wordt onderhandeld tussen de kogels door

Het Syrische leger en de Russen zijn in gesprek met de rebellen en jihadisten in de zuidelijke provincies. De uitkomst van de onderhandelingen zullen het lot bepalen van zo'n kwart miljoen burgers in het gebied. Velen van hen zitten vast tussen de Syrische grens met Jordanië en Israël.

Zonder politieke oplossing staat de militaire uitkomst zo goed als vast: de jihadisten en rebellen zullen verliezen. Tegen de vuurkracht van het Syrische en Russische leger zijn de opstandelingen niet opgewassen, ondanks alle raketten die de laatsten ontvingen van Amerika. Het Syrische leger heeft al zijn handen vrij voor deze strijd, want het heeft in de laatste maanden veel gebieden heroverd, zoals Oost-Ghouta, het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Zuid-Damascus, delen van Idlib en grote delen van de oostelijke provincies.

Opstandelingen staan er alleen voor De opstandelingen zijn van alle hulp verstoken: ze zijn fysiek afgesneden van hun kameraden elders in Syrië; Jordanië en Israël houden de grens dicht, en hun Amerikaanse bondgenoot liet weten dat zij er toch echt alleen voor staan. De Amerikaanse ambassade in Amman stuurde de opstandelingen eerder een WhatsApp-bericht: “Jullie moeten geen beslissingen nemen op basis van de aanname of verwachting dat wij militair ingrijpen”. Het lot van de opstandelingen ligt 'alleen in jullie handen', aldus de ambassade. Amerika leverde in de afgelopen jaren veel wapens en andere militaire goederen aan rebellen en jihadisten in Syrië, waaronder geavanceerde anti-tankraketten. Een aantal van deze wapens werd dit weekend buitgemaakt door de partij tegen wie ze aanvankelijk gericht waren: het Syrische leger. Volgens sommige berichten zouden Syrische militairen nu Amerikaanse anti-tankraketten inzetten tegen de rebellen. Ook is de kans groot dat Iraanse en Russische technici een aantal van de Amerikaanse raketten zullen meenemen voor onderzoek, en de technologische inzichten daaruit zullen gebruiken voor hun eigen wapenindustrie.

Oplossingen De Russen voeren in verschillende dorpen gesprekken met opstandelingen in een poging hen tot overgave te bewegen. Hoewel de rebellen en jihadisten militair gezien geen schijn van kans maken, zullen er bij voortzetting van de strijd zeker ook veel Syrische militairen omkomen. Moskou en Damascus willen het daarom liever op een deal gooien: de rebellen leveren hun zware wapens in en in ruil daarvoor krijgen ze een vrijgeleide naar waarschijnlijk de provincie Idlib. Een andere mogelijkheid is dat de opstandelingen zich ‘verzoenen’ met het regime. Eerder liepen opstandelingen kwaad weg uit de besprekingen. Zij voelden zich geschoffeerd en vernederd, maar keerden uiteindelijk terug naar de onderhandelingstafel na druk van Jordanië. De Jordaniërs staan aan de kant van de opstandelingen, maar ook zij zijn gebaat bij een politieke oplossing. Zij willen namelijk niet dat er nog eens honderdduizenden Syriërs hun kant opkomen. Toch zal het er op sommige plaatsen tot een bloedig treffen komen, bijvoorbeeld bij de grens met de door Israël bezette Golan-hoogte. Islamitische Staat (IS) bezit een enclave bij deze grens, en is van plan tot het bittere einde door te vechten.

