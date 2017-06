In wit Whitby

Hoewel beide stadjes vrijwel volledig wit zijn - je ziet er nauwelijks immigranten - lijkt in de één de hogere middenklasse dominant, met zijn studentencafé's met livemuziek en zijn verfijnde lokalen voor een high tea, en in de andere de arbeidersklasse, of liever, zoals Engelsen soms minzaam zeggen, de lower class. Alsof er een reservaat is voor de één en een reservaat voor de ander.

Whitby is fish & chips en laagdrempelige gokpaleisjes met fruitautomaten en kermisgrijpers, in een omgeving die nog de charme van de achttiende eeuw ademt, een oude haven ooit voor walvisvaarders. Door het stadje, ingeklemd tussen kliffen, loopt een getijdenriviertje dat deels droogvalt.

Tony en ik vergapen ons aan georgiaanse en victoriaanse gevels en aan uithangborden van pubs, alsook aan eenvoudige vissershuizen, cottages met een tuintje erachter. Maar vooral ook vergapen we ons aan het volk dat door de straatjes en langs de haven schuifelt.

Het is mooi weer en bank holiday - een lang weekend met een vrije maandag, een soort kapitalistische versie van een religieuze vrije dag - en de mensen zijn naar zee getrokken, want naast de havenpieren heeft Whitby, bij laag tij, ook nog een breed strand.

De hotels en pensions zitten vol.

Ze hadden voor de Brexit gestemd want dit land was veel te vol

Op de stoepen en langs de kades trekt een stoet van te dikke, witte, of soms rood verbrande Britten voorbij, met blauwe tatoeages op armen en benen, in kleding die geen enkel gevoel voor decorum verraadt of liever: daarvoor niets dan verachting demonstreert. Je zou het een expressie van vrijheid kunnen noemen: we zijn wie we zijn, wie doet ons wat. Verspreid zitten ze met hun handen friet en gepaneerde brokken kabeljauw uit plastic bakken te eten, kinderen likken aan ijsjes zo hoog als hun gezicht.

De vechthond is ook populair.

De paradegangers komen me voor als bewegende beelden van Martin Parr, de fotograaf van de mild ironische foto's van het massatoerisme.

'Vraag ze naar de Brexit' Terwijl Tony en ik in de schaduw van de vismarkt ons glas lauwe ale bestellen, laten luidruchtige mannen zich in de volle zon vollopen met ijskoud Peronibier, terwijl hun kale schedels vervaarlijk vonken boven brede nekken. 'Ga ze eens naar de Brexit vragen', zeg ik tegen Tony die de groep met een grimas op zijn gezicht observeert. Yorkshire had bij het referendum bij meerderheid voor de Brexit gestemd, op het liberale York na. En hier in Whitby is men zo te zien graag onder elkaar. Op een terras zitten twee vrouwen tegenover ons van rond de vijftig. Hun blote bovenarmen lubberen. Een van hen zit in een scootmobiel. Ik zeg dat ik uit Nederland kom. 'Nou ja, iemand moet er wonen', is de reactie. Ze hadden voor de Brexit gestemd want dit land was veel te vol. Al die Aziaten. Aziaten? Maar hoe helpt de Brexit daarbij? Geen idee, zeggen ze, maar je moet ergens beginnen. Die vluchtelingen krijgen uitkeringen en een huis terwijl 'onze jongens' dakloos zijn en zonder werk. Die avond eten we fish & chips. In een lokaal met plaatsaanwijzing. Het smaakt nergens naar.

