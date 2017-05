In vijf uur naar New York met de hyperloop

Bouwbedrijf Bam maakte gisteren bekend dat het de Delftse start-up Hardt gaat helpen bij de ontwikkeling van de eerste hyperloop-testfaciliteit in Europa.

De hyperloop is een vinding van Tesla-oprichter Elon Musk. De Amerikaanse miljardair die ook aan het hoofd staat van zijn ruimtevaartprogramma SpaceX wil deze razendsnelle manier van openbaar vervoer mogelijk maken. Met de hyperloop, een buis met daarin capsules voortgestuwd door magnetische velden, moeten snelheden van 1200 kilometer per uur bereikt worden.

Kinderschoenen

Het idee staat nog in de kinderschoenen. Het testtraject dat Hardt heeft ontwikkeld is een buis van dertig meter lang. Bam assisteert bij de constructie ervan.

“De buis is lang genoeg om het zweefsysteem, de stabilisatie en veiligheid van een capsule te testen”, zegt Tim Houter. Samen met medestudenten van de TU Delft richtte hij de start-up op. Hardt is een spin-off van het Delft Hyperloop programma dat in januari een wedstrijd uitgeschreven door SpaceX won.

In de 1,25 km lange testfaciliteit in de VS behaalde de capsule van de studenten uit Delft al een snelheid van 93 km per uur. Hardt wil uiteindelijk een kilometerslang testtraject met bochten.

Voorspellingen over een eerste operationele hyperloop durft Houter nog niet aan. “De techniek ontwikkelt zich snel. Een volledig systeem kan over vier jaar klaar zijn. Maar dan is er nog de economische uitdaging om het vervoer rendabel te maken.”