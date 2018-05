In vijf stappen moet Nederland naar de top van het tennis

Om het Nederlandse tennis naar een hoger niveau te brengen heeft de tennisbond een toptennisplan opgesteld. Het plan met als titel 'Five Steps to the Top' werd gisteren in Apeldoorn gepresenteerd door technisch directeur Jacco Eltingh. "Het plan is gebaseerd op de groepsgedachte. Met alle betrokkenen moeten wij de rugzak van spelers vullen met de ingrediënten die nodig zijn om van tennis je beroep te maken". De vijf stappen naar de top.

Lees verder na de advertentie

Jacco Eltingh © Hollandse Hoogte / Paulien van de Loo

Stap 1: onder 12 jaar Eltingh: "We gaan beginnen met scouting, iets waar de bond niet of nauwelijks bij betrokken is geweest. We hebben slechts 35 of 40 procent van de kinderen met enige aanleg in kaart. Dat moet hoger. Ook gaan ook we bewegingsscholing geven. Veel kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen niet goed bewegen. Ik kan mooie dingen over techniek en tactiek vertellen, maar als ze fysiek niet vaardig zijn dan schiet dat niet op. Ook komt er aandacht voor de opleiding van de tennisleraar. Als een kind in aanraking komt met tennis moet dat op een adequate manier gebeuren. Dit alles leggen we neer bij de door ons gecertificeerde tennisscholen." Jong Oranje komt te vervallen. Dat wordt de Future-groep Technisch directeur Jacco Eltingh

Stap 2: 12-15/16 jaar Eltingh: "Ook deze fase wordt verzorgd door de gecertificeerde tennisscholen. Wij noemen deze fase, al is het niet zo'n sexy omschrijving: de KNLTB gaat het land in. Alle collega's van mij gaan langs deze scholen om het kennisniveau te verbeteren. Op veel fronten is het kwaliteitsniveau niet even hoog. Alle collega's die, op welk gebied dan ook, een toegevoegde waarde kunnen hebben, stellen we ter beschikking. We zien dan ook hoe het is op die school en ontdekken wellicht pupillen die we niet in kaart hadden. Dit poldermodel kan alleen succes hebben met een goede communicatie."

Stap 3: ouder dan 15/16 jaar Eltingh: "Deze groep heeft veel extra aandacht nodig. De jongens en meisjes zijn net uitgegroeid en zijn soms fysiek in staat om met de profs mee te trainen op het op het Nationaal Trainings Centrum (NTC). Als ze geen privétrainer hebben, zijn ze fulltime welkom. Deze groep speelt al een intensief programma. De bond gaat coaches faciliteren om mee op reis te gaan. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de privétrainer. Het contact tussen bond, privétrainer en ouders is heel belangrijk. In deze groep is er vaak een verschil in visie en opleiding tussen bond, privétrainers en ouders die menen wat het beste is voor hun kind."

Stap 4: Future Eltingh: "Jong Oranje komt te vervallen. Dat wordt de Future-groep, die breder wordt dan Jong Oranje. Met spelers en speelsters waarvan wij denken dat zij met onze hulp en aandacht nog een stap kunnen maken. Op dit moment spelen oudere spelers in de Futures. Ook die gaan wij steunen. Dat is een groot verschil met het verleden. Deze mensen kunnen altijd trainen op het NTC. Zij kunnen groepen creëren om samen naar toernooien te gaan. Wij stellen travelling-coaches beschikbaar, omdat het voor hen financieel niet mogelijk is eigen trainers mee te nemen. Zo hopen wij het maximale uit deze mensen te halen."

Stap 5: Challengers, WTA/ATP Eltingh: "De dynamiek bij deze groep is hetzelfde als bij de Future-groep. Spelers als Tallon Griekspoor, Richèl Hogenkamp en Lesley Kerkhove kunnen wij steunen door coaches van de bond mee te sturen naar toernooien. Wij kunnen ze helpen bij het samenstellen van het ideale programma. "Ook bestaat de mogelijkheid voor individuele contracten. Tevens krijgen alle groepen, de jeugd, de mannen en de vrouwen een bondscoach. Bij de jeugd is er een vacature, Paul Haarhuis wordt bondscoach bij de mannen en Roel Oostdam bij de vrouwen."