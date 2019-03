In Utrecht lijkt alles het zelfde, maar voelt het toch anders

Dat zegt passagier Dorothea van Duuren (75). Gisteren belde haar zoon nog ongerust op of ze niet in de getroffen tram zat. De tram die haar bijna dagelijks van Nieuwegein-Zuid naar Utrecht Centraal brengt. Net die dag had ze een keer niet de tram genomen. “Voor vandaag heb ik wel even getwijfeld. Maar uiteindelijk dacht ik: ik ben niet zo bang aangelegd, ik ga gewoon met de tram.”

Als de tram aankomt bij de halte 24 Oktoberplein-Zuid, zien de passagiers hoe persfotografen zich buigen over bosjes bloemen op het perron. Aan de andere kant van de straat staan televisieploegen uit Nederland, Spanje en Canada. Ze filmen de hoge plataan die het middelpunt vormt van de officiële herdenkingsplaats. Halverwege de ochtend wortelt de boom al in een grote cirkel van bloemen.

Belangstellenden leggen bloemen op het 24 Oktoberplein, de dag na het schietincident. © ANP

Een van de bloemenleggers is Youssef Chanaat (21). “Ik ben hier in de wijk opgegroeid”, zegt de student technische natuurkunde. “Gisteren was ik in Eindhoven op de universiteit, maar door al het nieuws was ik compleet afgeleid. Ik voelde me zo ver weg van mijn gezinsleden in Utrecht.” Een dag later wilde Chanaat toch wat doen. “Op een moment als dit is saamhorigheid extra belangrijk. Ik wilde mijn respect betuigen. Niet alleen op sociale media, maar ook met iets tastbaars.”

De wijk waar Chanaat opgroeide is rustig vandaag. Winkelcentrum Kanaleneiland is weer open en trekt de schaarse dinsdagochtendbezoekers. In de Eyüp Sultan Moskee ertegenover drinken grijze mannen Turkse thee. Met het vertrekken van de politiebewaking is ook de ongerustheid verdwenen.

Contrast Het contrast met maandag is groot. Toen kolkte de wijk van de mensen, ondanks de oproep om binnen te blijven. Grote groepen buurtbewoners keken toe hoe de tientallen hulpverleners hun werk deden. Eerst op en rond het 24 Oktoberplein en later in de Trumanlaan waar agenten van de antiterreureenheid urenlang onderzoek deden rond een woning. Een dag later is de Trumanlaan vrijwel uitgestorven. Op het balkon van een van de portiekwoningen werpt een man stukken platbrood naar de duiven op straat. Verder komt de enige beweging van een stuk afgescheurd politielint dat wappert in de wind. Iets verderop in de straat komen wijkbewoners bijeen in buurtcentrum Hart van Noord. Op de deuren bij de ingang hangen de bordjes ‘Ingang Stemlokaal’ al klaar voor de verkiezingen op woensdag. “Maar daar zijn we vandaag niet mee bezig, we zien wel of het stemmen hier doorgaat”, zegt een medewerker van het buurtcentrum. “Vandaag zijn we er voor de wijkbewoners die iets hebben gezien of steun nodig hebben. Voor hen is er slachtofferhulp in besloten kring.” Rond lunchtijd opent de gemeente Utrecht op twee punten in de stad condoleanceregisters voor de slachtoffers van het schietincident. Op het Stadskantoor druppelen mensen een voor een de hal in. Ze schuiven aan, aan een klein tafeltje met daarop een tekening van een huilende Nijntje naast een vlaggenmast met de Utrechtse vlag halfstok. Er brandt een kaarsje dat weerspiegelt in een ingelijst gedicht van Onno Kosters. De stadsdichter schreef voor de slachtoffers: Ze zeggen dat we niet zullen buigen,

maar laten we buigen naar wie na vandaag

niet meer onder ons is; een van ons was,

met alle gebreken van dien: mens.

