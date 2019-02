In typeringen als ‘mensen met obesitas’ is het voorzetsel ‘met’ gemedicaliseerd

Dezelfde redenering gaat op voor andere aandoeningen en beperkingen. Zorgverleners hebben het liever over mensen met een handicap dan over gehandicapten, over een kind met ADHD dan over een ADHD’er of over iemand met een psychotische stoornis dan over een psychoot. De ­media hebben deze trend overgenomen. Zo tref je in de krant de omschrijving mensen met dementie sinds een jaar of drie vaker aan dan de woorden dementen of dementerenden.

Het aantal omschrijvingen dat woorden vervangt, neemt bovendien allengs toe. In de krant zijn mensen met blind- of doofheid in plaats van blinden respectievelijk doven weliswaar nog niet gewoon, maar op internet is deze omschrijving al wel ingeburgerd.

Persoonlijk word ik ­liever een dikke man of een dikkerd (gezellig!) ­genoemd, dan dat ik word omschreven als iemand met obesitas (dat klinkt meteen alsof je met een been in het graf staat), maar ook deze eufemistische omschrijving wint terrein op de voorheen onverbloemde persoonstyperingen.

Deze ontwikkeling zorgt er in elk geval voor dat in het woordenboek de behandeling van het voorzetsel ‘met’ moet worden aangevuld. Dat heeft er namelijk een medisch betekenisaspect bij gekregen: lijdend aan.

