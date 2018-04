In Turkije staat een groep Syriërs te dringen om een uitreisbewijs; ze willen naar huis

Aan de Syrische grens in het Turkse dorpje Öncüpinar ligt een berg versleten koffers. Tientallen jonge mannen staan te dringen bij het hek. Ze snakken naar dat ene papiertje waarmee ze de grens over kunnen. Deze Syrische vluchtelingen willen Turkije niet in, maar uit.

Faisal Ismail © gratis

Faisal Ismail is gisteravond aangekomen uit Istanbul. Een busreis van achttien uur. Dat is niets, grijnst de jongen in zwartleren jack. Al vier jaar wil hij terug naar huis: een dorpje vlakbij Raqqa, de voormalige hoofdstad van Islamitische Staat.

De twintiger moest Syrië ontvluchten omdat hij dienst weigerde in het regeringsleger van Basshar al Assad. In Istanbul werkte hij in de bouw. Ismail zegt niets te klagen te hebben over zijn verblijf in Turkije: "Als je het handig aanpakt, kun je hier doen wat je wilt." Toch heeft hij er genoeg van. "We missen onze familie, onze grond, onze dorpen, onze dieren. Wat valt er nog meer te zeggen?"

Turkse tanks Het vluchtelingenkamp van waaruit deze Syriërs terugkeren ligt pal naast de Noord-Syrische regio Afrin. Turkije viel dat gebied ruim twee maanden geleden binnen en leverde strijd tegen de Koerdische YPG-milities. Precies aan deze grensovergang rolden de Turkse tanks wekenlang af en aan. Nu is het relatief rustig. Vrijwel de hele regio Afrin is inmiddels in handen van het Turkse leger. Husseyin Tosun (20) juicht de komst van de troepen toe. De Turkmeense Syriër komt uit Manbaj, een stad ten oosten van Afrin. Hij zit al vanaf zijn veertiende aan de grensovergang. Omdat hij naast Arabisch vloeiend Turks spreekt, vertrouwen de Turkse autoriteiten hem. Tosun is de regelaar, de jongen die iedereen kent. "Ik heb alles met eigen ogen gezien", vertelt hij. "Sinds anderhalf jaar keren er steeds meer mensen terug. In het begin waren het er zo'n veertig per dag, maar sinds twee maanden zijn de aantallen enorm toegenomen. Soms steken dagelijks wel honderdvijftig mensen de grens over." Dat heeft te maken met het Turkse offensief in Afrin, aldus Tosun. "Eerst konden veel mensen niet terug, omdat de YPG checkpoints in het gebied had en alles in de gaten hield. Maar nu is het veiliger. Veel mensen keren terug uit de dorpjes die door het Turkse leger zijn bevrijd, maar ook naar andere gebieden. Raqqa, Deir ez-Zor, Aleppo, ga zo maar door." Dat betekent allerminst dat de oorlog in Syrië is bedaard. Even verderop langs de Turks-Syrische grens, naast de provincie Idlib, probeerden vluchtelingen in de afgelopen maanden juist massaal Turkije te bereiken. Human Rights Watch publiceerde onlangs een vernietigend rapport, waarin het concludeert dat Turkse grenswachters de vluchtelingen gedwongen terugsturen.