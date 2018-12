In Trumps webwinkel staan vooral spullen die buiten Amerika gemaakt zijn

Een mok met Trump, een badjas met Trump, een hondenriempje met Trump of toch – het is tenslotte bijna kerst – een glimmende kerstbal met Trump. Naast deze merchandise zijn er nog 264 andere producten met het Trump-logo te koop in de online webwinkel van de Trump Organisation. Van deze hebbedingen zijn er 41 gemarkeerd met een Amerikaans vlaggetje. Dat betekent dat slechts 15 procent van het aanbod in de Verenigde Staten is gemaakt, merkt de journalistieke website Quartz op.

En dat is best opmerkelijk voor een president die weinig anders predikt dan ‘buy American’. In april 2017 ondertekende Trump een decreet waarin hij opdracht gaf zo veel mogelijk goederen, producten en materialen van Amerikaanse bodem te gebruiken. “We gaan onze werknemers verdedigen, onze banen beschermen en uiteindelijk Amerika op de eerste plaats zetten”, aldus Trump destijds. Hij zei zelfs geen Oreo-koekjes meer te willen eten, nadat de fabrikant enkele fabrieksbanen naar Mexico had verplaatst.

Maar wie een blik werpt op de online ‘wereld van Trump’ (zoals de organisatie de website noemt), ziet al gauw dat de president het niet zo nauw neemt mijn zijn eigen regels. De Trump-rugbybal (185 dollar), Trump-golfballen (80 dollar) en het Trump-badzout (25 dollar) zijn weliswaar in Amerika gemaakt, maar het overgrote deel van de producten komt heel ergens anders vandaan. Het is niet altijd even duidelijk uit welk land, maar uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat Trump’s merchandise uit in ieder geval nog 12 andere landen komt, waaronder sneeuwwitte handdoeken uit China, poloshirts uit Honduras en luxe rodewijnglazen uit Oostenrijk.

