In tijden van 'America first' is modernisering Nafta een mijnenveld

Eufemistisch gezegd zijn gisteravond de onderhandelingen over de 'modernisering' van het vrijhandelsverdrag tussen Mexico, Canada en de Verenigde Staten begonnen: Nafta. President Trump wil bereiken dat er meer wordt geproduceerd in zijn land, dat dat meer banen oplevert en dat het handelstekort met Mexico van 64 miljard dollar en dat met Canada van 11 miljard dollar fors slinkt. Kortom: America first.

Maar die 'modernisering' is een mijnenveld. Als de onderhandelaars er onder de grote tijdsdruk - volgend jaar zijn er presidentverkiezingen in Mexico - al in slagen, dan blijft onzeker of de voorstellen genade vinden bij Trump en daarna bij het Amerikaanse Congres, dat in november volgend jaar grotendeels naar de kiezer moet.

Het handelstekort met Canada verandert in een overschot als je diensten meetelt

De problemen beginnen al met het gegoochel met de cijfers. Het handelstekort met Canada gaat over producten, tel je de diensten erbij op dan is er een overschot ten faveure van de Verenigde Staten. Het banenverlies in de VS sinds 1994 als gevolg van Nafta wordt geschat op 700.000 arbeidsplaatsen in de industrie. Die zijn overgeheveld naar lagelonenland Mexico. Maar daar moesten zo'n zes miljoen keuterboeren die mais en soja teelden ermee stoppen, doordat de grote Amerikaanse maisboeren, die goedkoper produceren, zonder belemmering Mexico konden veroveren.

De onderhandelingen zullen zich toespitsen op een aantal hoofdstukken. Nafta noemt percentages van onderdelen van producten die uit deze drie landen moeten komen. Zo moet een auto voor 62 procent bestaan uit onderdelen uit Mexico, Canada of de VS. De 300 pagina's lange lijst met auto-onderdelen is echter sterk verouderd. Sinds begin jaren negentig zit digitale techniek in auto's sterk in de lift. Navigatiesystemen staan bijvoorbeeld niet op de lijst. Veel van de computers in auto's komen uit China. Het idee is die lijsten te moderniseren en misschien het percentage eigen onderdelen te verhogen.

Het klinkt voor alle drie de landen aantrekkelijk, maar de auto-industrie is mordicus tegen. Tarieven op import maken onderdelen duurder. Veel autofabrikanten gebruiken onderdelen die van fabriek naar fabriek gaan en de grenzen binnen het Nafta-gebied verschillende keren overschrijden. Dat wordt tarief op tarief, en dat betekent duurdere Amerikaanse auto's. Trump wil met deze afspraken China aanpakken.

Bloednerveus De techindustrie, van cloud-diensten tot producenten van computers tot smartphones en van semiconductors tot medische apparatuur, lobbyt zich inmiddels suf om Nafta op te rekken. In 1994 bestond deze sector nauwelijks. Microsoft, Cisco Systems en Amazon willen geen belemmeringen bij hun activiteiten in Mexico en Canada en willen de vrijhandel graag. Amerikaanse boeren stemden massaal op Trump. Nu maakt de president hen bloednerveus. In de 23 jaar dat Nafta bestaat, was er twintig keer een fors agrarisch handelsoverschot van de Amerikanen ten opzichte van Mexico - vorig jaar van maar liefst 20,5 miljard dollar. Mais- en sojaboeren zien het verdrag liefst zo min mogelijk veranderen. Natuurlijk willen de Amerikaanse melkboeren het verdrag met Canada openbreken, omdat het de noorderbuur toestaat zijn melk te beschermen met quota's en tariefmuren. Amerikaanse melkboeren willen graag de Canadese markt veroveren. Wensen genoeg van de VS, maar Canada en Mexico zijn angstvallig stil. Canada heeft laten weten van de onderhandelingstafel weg te lopen als het de verkeerde kant op gaat.

