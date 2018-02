In teamverband is Thiemo de Bakker een topper

Wat is dat toch met Thiemo de Bakker? Vorige maand verloor de 29-jarige tennisser in een Futuretoernooi - de onderste laag van het proftennis - in het Egyptische Sharm-el-Sheikh van de nummer 632 van de wereld. Vandaag noteerde De Bakker (nummer 369) zijn zoveelste stunt in de Davis Cup. Op de openingsdag van het duel met Frankrijk won hij in drie sets van Adrian Mannarino, de mondiale nummer 25.

Maak van tennis een teamsport en De Bakker ontstijgt de anonieme speler die hij de laatste jaren in het circuit is. Waar hij zich in alle eenzaamheid op een achterafbaantje op Egyptisch gravel niet kan motiveren, daar straalt zijn ster in de felle schijnwerpers van de Davis Cup. Dan heeft hij plezier, traint en speelt hij met passie en haalt hij het beste in zichzelf boven.

“Ik weet dat ik kan tennissen”, zei De Bakker op Ziggo na zijn overwinning op Mannarino: 7-6 (4), 6-3, 6-3. Maar hij kiest daarvoor wel zijn momenten uit en bij voorkeur in de Davis Cup. De stunt tegen Mannarino staat niet op zich. In 2015 verloeg hij in het landentoernooi Dominic Thiem (toen nummer 28), in 2013 Jürgen Melzer (27) en in 2009 Gaël Monfils (13).

Meevaller

Nu begon de dag gisteren in Albertville voor De Bakker - en de hele Nederlandse ploeg - met een fikse meevaller. Nadat eerst al Jo-Wilfried Tsonga zich met een knieblessure had afgemeld, moest ook de Franse kopman Lucas Pouille op het allerlaatste moment met een pijnlijke nek afhaken. Zo verloor de Franse captain Yannick Noah in een klap zijn twee beoogde enkelspelers.

Er staan 32 Franse tennissers hoger op de wereldranglijst dan De Bakker, maar degene die Noah had aangewezen om de Nederlander te verslaan faalde opzichtig. Nu waren er verzachtende omstandigheden voor Mannarino. De op Malta woonachtige Fransman werd pas opgeroepen nadat Tsonga zich had teruggetrokken. En hij hoorde gisteren pas vlak voor de partij dat hij de plaats van Pouille moest innemen.

Geen ideale voorbereiding voor een debutant in de Davis Cup, want Mannarino had nog nooit de kleuren van zijn land verdedigd - zo groot is de vijver met Franse spelers. Het baarde ook opzien dat Noah hem en niet een ervaren speler als Gilles Simon of Monfils opriep na het afhaken van Tsonga. Het is voor de coach te hopen dat Pouille zondag wel in staat is om te spelen.

De onzekerheid droop van het racket van Mannarino. En daar stond tegenover het vertrouwen en de zelfverzekerdheid van De Bakker. In de eerste set moest de Haarlemmer nog wennen aan het slowmotiontennis van de Fransman, maar daarna ging hij er vol voor en overklaste hij zijn arme tegenstander.

Geruggesteund door de triomf van De Bakker slaagde Robin Haase er niet in om Nederland op een comfortabele 2-0 voorsprong te zetten. De kopman van Oranje moest in de eerste twee sets alle moeite doen om aan te haken bij Richard Gasquet, maar vocht zich terug in de partij. Bij 5-5 in set vier ging Haase twee keer in de fout aan het net. Hij verloor de game, kreeg daarna nog twee breakpoints, maar Gasquet beëindigde de partij met een ace: 4-6, 6-7 (3), 6-3, 5-7. Het was de vijfde nederlaag op rij van Haase tegen de Fransman.

Met een 1-1 tussenstand begint Nederland morgen in de Halle Olympique aan het dubbelspel, dat zoals zo vaak van cruciaal belang kan zijn voor de uitkomst van de wedstrijd. Coach Paul Haarhuis gaf bij de loting Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop op voor het dubbel, maar het is niet uit te sluiten dat hij toch kiest voor Rojer en Haase.