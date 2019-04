In Sri Lanka wil IS laten zien dat het nog leeft

De terreurdreiging in Sri Lanka is met de dood van de negen zelfmoordterroristen die zich tijdens Pasen opbliezen nog niet voorbij. De Sri Lankaanse politie raakte vrijdag verwikkeld in een bloedig gevecht met familieleden van de omgekomen terroristenleider Zahran Hashim. Zijn vader (Mohamed Hashim) en zijn twee broers (Zainee en Rilwan Hashim) werden bij de gevechten gedood, naast twaalf anderen.

Eerder had het trio een ‘martelaars’-video online geplaatst, waarin zij naast elkaar zitten en ook kinderen te zien zijn. Rilwan roept op tot de ‘vernietiging van de ongelovigen’ en stelt dat Sri Lanka wil ‘beschermen’ door het voeren van ‘jihad’. Rilwan, die zichtbaar beschadigingen heeft opgelopen aan zijn oog en hand - volgens de Sri Lankaanse autoriteiten is dat gebeurd toen hij een bom in elkaar aan het knutselen was - bedient zich daarbij van typische IS-retoriek: “We moeten deze ongelovigen, die moslims uitroeien, een stevig lesje leren.”

Opmerkelijk is dat IS na de gevechten via zijn mediakanaal Amaaq claimde dat bij de gevechten van vrijdag de terroristen zeventien politieagenten hadden gedood, nadat zij hun magazijnen hadden leeggeschoten. De Sri Lankaanse autoriteiten ontkennen deze berichten. Volgens de regering raakten slechts twee agenten lichtgewond.

Wanhopige jihadisten

De autoriteiten deden dit weekend invallen in het hoofdkwartier van de inmiddels verboden verklaarde organisatie National Tawhid Jamaat (NTJ), de groepering die samen met Jammiyathul Millathu Ibrahim (JMI) verantwoordelijk gehouden wordt voor de aanslagen. Beide groepen zouden banden hebben met IS. De laatste groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen.

Islamitische Staat verkeert sinds haar nederlaag in Irak en Syrië in zwaar weer. Het ‘kalifaat’ aldaar is ingestort en de laatste ‘iconische beelden’ van IS zijn afkomstig van zijn vijanden: honderden IS-strijders die zichzelf overgeven aan de Koerdisch-Arabische militie SDF in Noord-Syrië of interviews van wanhopige jihadisten die terug naar huis willen.

Met de aanslagen in Sri Lanka wil IS laten zien dat het nog altijd bestaat. IS bezit misschien geen territorium meer, maar is nog altijd even dodelijk als vroeger en zelfs op meer plaatsen aanwezig, zo luidt de impliciete boodschap. Onlangs doken zelfs beelden van IS op in Congo.