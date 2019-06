In Soedan heeft de oppositie het vertrouwen in de militairen verloren

In plaats van feest op Eid al-Fitr, het einde van de ramadan, heerst rouw, angst en woede in Soedan na het bloedbad maandag in de hoofdstad Khartoem. Zeker 35 demonstranten werden gedood door veiligheidstroepen. Artsen zeggen dat er honderden gewonden zijn.

Artsen klagen dat ziekenhuizen zijn omsingeld door de Rapid Support Forces (RSF), de militie die zich vooral schuldig maakte aan de moordpartij. “Een groot aantal van de martelaren werd door de RSF meegenomen en in de Nijl gegooid, melden zowel artsen als gewonden”, schrijft de vakvereniging van artsen in een verklaring.

Wegen in Khartoem zijn grotendeels verlaten nadat demonstranten met dodelijk geweld werden verjaagd van een plein voor het militaire hoofdkwartier in Khartoem. Daar hielden ze sinds twee maanden een vreedzame sit-in en eisten ze een burgerregering na de afzetting van de militaire dictator Omar al-Bashir. Maar de heersende militaire raad is niet van zins alle macht af te staan.

Verkrachtingen

“Ik zit met mijn kinderen thuis en ga de deur niet uit”, vertelt journaliste El Zahraa Ibrahim telefonisch uit Khartoem. “Er zijn nog steeds schoten te horen. Bovendien doen ook verhalen de ronde dat vrouwen tijdens de chaos van maandag zijn verkracht door de RSF.”

Ook op sociale media duiken die aantijgingen op. “Er zijn hardnekkige geruchten dat vrouwen zijn verkracht”, twittert ‘angry doctor’, waarachter een Soedanese medisch student schuilgaat. Journaliste Ibrahim twijfelt er niet aan. “Ik weet hoe de RSF heeft huisgehouden in Darfur. Ik kom oorspronkelijk uit die regio en ken de waarheid. Ik blijf uit hun buurt.”

Darfur is een regio in het westen van Soedan waar in 2003 een opstand tegen de regering in Khartoem begon omdat niet-Arabische bevolkingsgroepen in de regio zich gemarginaliseerd voelden. President Bashir vormde een militie van Arabische bevolkingsgroepen in Darfur om de rebellie neer te slaan en het vuile werk van het leger op te knappen.

Deze Janjaweed-militie, later omgedoopt tot RSF, maakte zich volgens mensenrechtenorganisaties schuldig aan moordpartijen, massale verkrachtingen en verwoestingen.

Trouw sprak tijdens een reis in 2004 door de regio met tientallen meisjes en vrouwen over de groepsverkrachtingen door militieleden. Ze werden soms weken achtereen verkracht en waren na vrijlating niet meer in staat te lopen. De toen 15-jarige Khadija in het dorp Kaileck zei: “Ze hielden me tien dagen vastgebonden aan een boom en maakte me alleen los om me te verkrachten.”